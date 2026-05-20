Long Nhật: Hào quang 30 năm ca hát, thị phi bủa vây và cú sốc bị bắt vì ma túy

Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp âm nhạc nhiều dấu ấn, Long Nhật cũng nổi tiếng là nghệ sĩ thường xuyên vướng tranh cãi bởi những phát ngôn thẳng thắn, đôi khi bị cho là quá cảm tính và can thiệp sâu vào chuyện showbiz.

Sinh năm 1967, tên thật là Đinh Long Nhật, anh có quê gốc Quảng Trị, sinh tại Đà Nẵng và lớn lên ở Huế. Cha của nam ca sĩ là nhà thơ Nguyệt Đình, ông là một nhà thơ rất trí thức mẫu mực và nổi tiếng tại vùng đất Cố đô Huế. Dù sinh ra trong gia đình trí thức, Long Nhật từng không được gia đình ủng hộ theo nghệ thuật vì nghề ca hát thời điểm đó bị xem là bấp bênh. Tuy nhiên, niềm đam mê sân khấu đã khiến anh quyết tâm theo đuổi con đường ca hát từ rất sớm.

Những năm đầu sự nghiệp, Long Nhật tham gia Đoàn ca nhạc Hải Đăng ở Nha Trang. Thời điểm này, anh chưa phải cái tên nổi bật nhưng đã gây chú ý nhờ giọng hát đặc trưng: cao, mềm mại, giàu chất tự sự và rất hợp với các ca khúc quê hương, dân ca miền Trung. Đầu thập niên 1990, Long Nhật bắt đầu bước vào thời kỳ đỉnh cao khi liên tiếp có nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như “Mấy nhịp cầu tre”, “Tình Huế”, “Ở hai đầu nỗi nhớ”, “Nhớ nhau hoài”, “Gió về miền xuôi”…

Ở giai đoạn thị trường nhạc trẻ phát triển mạnh, Long Nhật vẫn giữ được vị trí riêng nhờ trung thành với dòng nhạc mang âm hưởng quê hương và bolero. Hình ảnh người ca sĩ với tà áo dài, mái tóc bồng và phong cách trình diễn đầy cảm xúc từng trở thành dấu ấn riêng khó nhầm lẫn. Anh cũng là một trong những giọng ca thường xuyên xuất hiện ở các sân khấu tỉnh, chương trình truyền hình và đêm nhạc phục vụ khán giả đại chúng suốt nhiều năm.

Sau khi chuyển vào TP. HCM sinh sống, Long Nhật mở rộng hoạt động nghệ thuật sang nhiều lĩnh vực khác như MC, diễn viên kịch, gameshow và truyền hình thực tế. Anh xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình với hình ảnh hoạt ngôn, nhiều cảm xúc, thường xuyên kể chuyện đời tư hoặc chia sẻ góc nhìn cá nhân về giới giải trí.

Tuy nhiên, cũng chính tính cách thẳng thắn và thích bày tỏ quan điểm đã khiến Long Nhật nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi. Trong showbiz Việt, nam ca sĩ từng bị gắn với biệt danh “bà tám showbiz” vì thường xuyên lên tiếng về scandal, chuyện hậu trường hoặc đời tư đồng nghiệp. Nhiều khán giả cho rằng Long Nhật quá thích xen vào những câu chuyện không liên quan trực tiếp đến mình.

Không ít lần, các livestream hay chia sẻ của anh tạo ra tranh luận trên mạng xã hội. Nam ca sĩ từng gây chú ý khi có những phát biểu bênh vực hoặc bình luận mạnh về các vụ việc ồn ào trong showbiz, từ chuyện nghệ sĩ làm từ thiện, mâu thuẫn đồng nghiệp cho tới các scandal tình cảm. Có thời điểm, Long Nhật liên tục xuất hiện trên livestream bàn luận về drama giải trí khiến công chúng chia thành hai luồng ý kiến: một bên cho rằng anh thẳng tính, thật lòng; bên còn lại cho rằng nam ca sĩ thích gây chú ý bằng phát ngôn sốc.

Ngoài những phát ngôn gây tranh cãi, Long Nhật nhiều năm còn đối diện tin đồn về giới tính. Phong cách mềm mại, thường giả gái trên sân khấu, cách nói chuyện nhẹ nhàng và nhiều bộ ảnh thân thiết với đồng nghiệp nam từng khiến anh liên tục bị đồn đoán. Có thời gian, những lời bàn tán này trở thành áp lực rất lớn đối với nam ca sĩ.

Trước dư luận, Long Nhật từng nhiều lần bật khóc khi nhắc đến việc bị công kích đời tư. Anh cho biết bản thân từng tổn thương vì bị hiểu lầm nhưng dần học cách chấp nhận việc là người của công chúng. Nam ca sĩ cũng không ít lần khẳng định mình là người đàn ông bình thường, có gia đình và các con.

Năm 1999, Long Nhật kết hôn với bà xã Kim Ngân, người gốc Hải Phòng. Hai người có 4 người con. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nam ca sĩ cho biết vợ con chính là điểm tựa lớn nhất giúp anh vượt qua những giai đoạn khủng hoảng truyền thông. Anh từng chia sẻ rằng có thời điểm bản thân muốn rút khỏi showbiz vì áp lực dư luận, nhưng gia đình là lý do để tiếp tục làm nghề.

Dù vướng không ít thị phi, Long Nhật vẫn được xem là một trong những giọng ca có dấu ấn riêng của dòng nhạc quê hương – trữ tình Việt Nam. Sau nhiều năm hoạt động, anh vẫn duy trì biểu diễn, tham gia các chương trình truyền hình và giữ được lượng khán giả trung thành, đặc biệt ở nhóm công chúng yêu thích dòng nhạc dân ca, bolero.

Hiện tại, Long Nhật tiếp tục gây chấn động dư luận khi Công an TP. HCM công bố triệt phá một đường dây ma túy quy mô lớn và khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can liên quan. Trong số này có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh, cựu thành viên nhóm V.Music. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, các bị can bị điều tra về các hành vi như “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Thông tin này nhanh chóng trở thành tâm điểm dư luận bởi Long Nhật vốn là gương mặt quen thuộc của dòng nhạc quê hương suốt nhiều năm. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi nam ca sĩ từng xây dựng hình ảnh nghệ sĩ giàu cảm xúc, gần gũi với công chúng lại vướng vào vụ án nghiêm trọng liên quan đến ma túy. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.