Long Chun, Ngọc Kem, Đan Chi khuấy động livestream “Fandom Yêu Nước - Tự hào hàng Việt”: Lan tỏa những sản phẩm rực rỡ tinh thần Việt, góp phần gửi trao yêu thương đến trẻ em

Chương trình được VCCorp & Social Impact phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của TikTok Shop, đơn vị vận hành KAM Commerce và đối tác tài trợ lưu kho, hoàn tất đơn hàng Boxme, đánh dấu sự kết nối của hai chiến dịch ý nghĩa: Fandom Yêu Nước và Hạnh phúc được gọi tên.

Không chỉ là một phiên mua sắm trực tuyến, sự kiện đã biến mỗi đơn hàng trở thành một “đơn hàng hạnh phúc”. Mỗi đơn hàng gắn liền với sẻ chia, khi toàn bộ lợi nhuận được dùng để hỗ trợ dự án Wetreo, mang những suất ăn dinh dưỡng đến với trẻ em ở những vùng khó khăn.

Không khí sôi động với sự dẫn dắt của các nhà sáng tạo nội dung

Tối ngày 22/8, Ngọc Kem mở màn chuỗi phiên livestream, xuất hiện với phong cách trẻ trung, gần gũi, nhanh chóng tạo sự kết nối với người xem. Sự duyên dáng cùng năng lượng tích cực của Ngọc Kem giúp phiên livestream đầu tiên thu hút đông đảo lượt xem và tương tác trong ít giờ.

Ngày 23/8, chiến dịch tiếp tục với sự góp mặt của Long Chun và Đan Chi. Long Chun cũng tạo nên bầu không khí sôi nổi, tích cực, hài hước và duyên dáng, thu hút đông đảo người theo dõi. Đan Chi mang đến năng lượng trẻ trung, lan tỏa tinh thần tích cực và kết nối khán giả bằng sự gần gũi, chân thành.

Phiên livestream không chỉ mang đến bầu không khí trẻ trung, sôi động qua lối dẫn dắt duyên dáng của các nhà sáng tạo nội dung, mà còn tôn vinh tinh thần Việt Nam thông qua những sản phẩm “Made in Vietnam” giàu tính ứng dụng và đậm đà bản sắc. Khán giả khám phá, mua sắm hàng loạt thiết kế độc đáo, những món đồ xinh xắn, mang trọn tinh thần yêu nước với mức giá ưu đãi, một trải nghiệm vừa hấp dẫn, vừa ý nghĩa.

Đặc biệt, toàn bộ lợi nhuận thu được từ phiên livestream sẽ được dành để hỗ trợ dự án Wetreo, góp phần mang những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng đến với trẻ em vùng cao. Điều đó có nghĩa là tinh thần yêu nước không chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi, mà được lan tỏa bằng hành động thiết thực, chạm đến trái tim và đời sống cộng đồng.

Trong suốt phiên livestream, khán giả được thỏa sức lựa chọn các thiết kế hàng Việt chất lượng đến từ những thương hiệu uy tín và quen thuộc như Tòhe, Canifa, Vietnamlove, Merchandise ISP Vietnam thuộc Anngroup.

Danh mục sản phẩm vô cùng phong phú, đáp ứng nhiều nhu cầu và sở thích: từ áo phông, mũ, túi tote, ví, khăn bandana đến sổ tay, móc treo thú bông… Tất cả đều được thiết kế tinh tế, sáng tạo, thể hiện tinh thần Việt Nam trong từng chi tiết.

Điểm khiến khán giả đặc biệt hào hứng là ngoài việc sở hữu sản phẩm chính hãng chất lượng, họ còn có cơ hội săn hàng loạt ưu đãi độc quyền chỉ có trong chương trình livestream. Sự kết hợp “hai trong một”, mua sắm hàng Việt chính hãng và săn ưu đãi có một không hai, tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ mà bất kỳ ai cũng không nên bỏ lỡ.

Phiên livestream đã khẳng định “Fandom Yêu Nước - Tự hào hàng Việt” là chiến dịch mang nhiều giá trị. Mỗi sản phẩm Việt được lựa chọn, mỗi đơn hàng thành công, đều là một phần trong câu chuyện đẹp, kết nối tinh thần tự hào dân tộc với tình yêu thương trẻ thơ. Từ đó, mua sắm không chỉ dừng lại trên màn hình, mà còn hiện hữu thành những suất ăn ấm áp, trao tận tay các em nhỏ.