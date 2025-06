London tặng hậu lễ cho Moscow

Tạp chí The New Statesman có trụ sở tại London (Anh) mới đây đã có bài viết dựa trên một cuộc điều tra của CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air, tức “Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch”) cho rằng, chính Vương quốc Anh đã tặng phần lễ lớn cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tạp chí Anh nêu rõ, điều trớ trêu là bất chấp hàng nghìn lệnh trừng phạt của phương Tây, các công ty Anh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế dầu khí của Nga.

Theo đó, những nghiên cứu mới được The Times cung cấp độc quyền đã phát hiện ra rằng hơn 200 tỷ bảng Anh xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga đã được vận chuyển thông qua các công ty Anh kể từ tháng 3/2022.

Các công ty Anh đã hỗ trợ vận chuyển gần một phần tư lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) xuất khẩu của Nga kể từ khi cuộc xung đột Ukraine bắt đầu.

Nghiên cứu của CREA cho thấy giá trị dầu thô, sản phẩm tinh chế và LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) của Nga được vận chuyển theo bảo hiểm của Anh kể từ đầu năm 2022 đã đạt 205,8 tỷ bảng Anh (tương đương 278.5 tỷ USD), trong đó, ba phần tư tàu chở LNG của Nga đã được bảo hiểm tại Anh.

Không chỉ như vậy, một lỗ hổng trừng phạt còn cho phép Anh tiếp tục mua các sản phẩm dầu của Moscow.

CREA ước tính rằng, các công ty Anh đã gián tiếp mua 1,4 tỷ bảng Anh (gần 1,9 tỷ USD) dầu của Nga thông qua lỗ hổng này, tạo ra doanh thu cho Điện Kremlin hơn nửa tỷ bảng Anh (gần 700 triệu USD).

Phần lớn nhiên liệu này thuộc về chuỗi cung ứng từ các mỏ dầu ở Siberi, dùng cho các máy bay phản lực.

Không chỉ có Vương quốc Anh mà các nước châu Âu cũng tiếp tục mua LNG của Nga trực tiếp và vào năm 2024 đã nhập khẩu nhiều LNG từ Nga hơn bao giờ hết.

Phần lớn lượng LNG này được vận chuyển hoàn toàn hợp pháp bởi một công ty của Anh là Seapeak, có trụ sở tại Glasgow (Scotland).

CREA tuyên bố rằng, chỉ tính riêng Seapeak đã vận chuyển khối lượng cực lớn LNG của Nga, có trị giá lên tới 13 tỷ bảng Anh kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine chính thức nổ ra vào tháng 02/2022.

Điều đáng ngạc nhiên là các hoạt động của công ty sở hữu một nhà ga tái hóa khí, cùng với hơn 90 tàu chở dầu, trong đó có 7 tàu chở LNG chuyên dụng có thể phá vỡ lớp băng dày hai mét, lại không bị cấm và không có cáo buộc vi phạm pháp luật nào được đưa ra đối với Seapeak.