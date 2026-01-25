Mới đây, Á hậu Lona Kiều Loan tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh đi học trên trang cá nhân. Trong khung hình, nàng hậu diện đồng phục, gương mặt rạng rỡ, tay ôm giáo trình, toát lên tinh thần tích cực giữa hành trình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời động viên, một số netizen bất ngờ để lại bình luận mang tính mỉa mai, trong đó có ý kiến nhắm thẳng vào Lona Kiều Loan: "Học thì ít mà màu mè thì nhiều. Học Y thì lo mà học đi em". Trước nhận xét này, Lona Kiều Loan không né tránh mà chọn cách đáp trả nhẹ nhàng. Cô cho biết mình đang theo học nghiêm túc và việc chụp ảnh chỉ mất vài phút, không ảnh hưởng đến quá trình học tập.

Cách phản hồi bình tĩnh, không căng thẳng của nàng hậu nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ đông đảo cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng Lona Kiều Loan ngày càng ghi điểm nhờ thái độ điềm đạm, thẳng thắn và tinh thần cầu tiến khi theo đuổi con đường học vấn, bất chấp những định kiến xoay quanh mình.

Lona Kiều Loan đáp trả khi bị netizen mỉa mai. Ảnh: Tổng hợp

Vào tháng 9 năm ngoái, trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 2000 khoe đậu hai trường gồm Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Đại học Văn Lang, ngành Y khoa hệ chính quy năm 2025. Đi kèm là dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Một ngày gấp đôi niềm vui. Lúc nào cũng là chưa muộn để bắt đầu. Hành trình mới của cuộc sống".

Kể từ đó, Lona Kiều Loan cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường xoay quanh cuộc sống sinh viên. Từ khoảnh khắc làm bài tập, nghiên cứu tài liệu đến những buổi thực hành cùng bạn bè, nàng hậu cho thấy sự nghiêm túc khi theo đuổi con đường học tập mới.

Kiều Loan từng xác nhận là sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng nhưng cô đã bỏ lỡ việc học giữa chừng. Có giai đoạn Lona Kiều Loan im hơi lặng tiếng, không nhắc việc học hành cũng như đi sự kiện. Thời điểm đó, cô vướng nghi vấn ở ẩn để bầu bí và sinh con.

Lona Kiều Loan trúng tuyển ngành Y khoa hệ chính quy năm 2025. Ảnh: Tổng hợp

Lona Kiều Loan tên thật là Nguyễn Hà Kiều Loan, sinh năm 2000. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019 và lọt Top 10 chung cuộc. Sau đó, nàng hậu gen Z còn lấn sân sang âm nhạc, đạt Top 10 King of Rap và tham gia The Heroes, Trời Sinh Một Cặp để lại ấn tượng mạnh với công chúng ở mảng âm nhạc. Ngoài ra, cô còn làm huấn luyện viên và host của các chương trình truyền hình thực tế.

Không chỉ là cái tên quen thuộc trong giới giải trí Việt, Lona Kiều Loan còn thường được nhắc đến nhờ khối tài sản "không phải dạng vừa". Ngay từ tuổi 23, Kiều Loan đã gây chú ý khi khoe tậu một căn penthouse rộng rãi, thiết kế hiện đại và sang trọng. Dù không tiết lộ giá trị cụ thể, nội thất tinh xảo cùng view xịn xò khiến cư dân mạng dự đoán đây là tài sản cực đắt đỏ.

Gần đây, Lona gây bất ngờ khi thông báo rời khỏi căn penthouse cũ và ngầm xác nhận sở hữu thêm một bất động sản mới. Dù chưa công khai hình ảnh, động thái này càng khẳng định mức độ giàu có và khả năng tích lũy tài sản nhanh chóng của nàng hậu gen Z, khiến cư dân mạng "lót dép hóng". Ngoài bất động sản, Kiều Loan còn không ít lần gây chú ý với những món đồ hiệu xa xỉ và xế sang. Nàng hậu từng khiến công chúng choáng ngợp khi tậu chiếc xe trị giá 3 tỷ đồng như món quà tự thưởng cho bản thân vào dịp năm mới khi chỉ mới 21 tuổi.