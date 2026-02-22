Lời tiên tri của bà Vanga nóng trở lại sau tuyên bố của ông Trump

Bà Baba Vanga.

Một bản tin gây chấn động vừa xuất hiện sau khi Tổng thống Trump ra lệnh công bố toàn bộ hồ sơ mật liên quan đến người ngoài hành tinh và UFO.

Trong bối cảnh này, lời tiên tri của Baba Vanga - nhà ngoại cảm mù người Bulgaria, nổi tiếng với nhiều dự đoán từng được cho là chính xác - được nhắc lại. Bà từng được cho là đã dự báo vụ khủng bố 11/9 và đại dịch Covid-19, khiến tên tuổi trở thành biểu tượng trong giới thuyết âm mưu.

Theo những ghi chép từ người thân và tín đồ, bà Baba Vanga từng nói rằng tháng 11/2026, nhân loại sẽ có cuộc tiếp xúc đầu tiên với người ngoài hành tinh.

Bà mô tả một “tàu vũ trụ khổng lồ” sẽ tiến vào khí quyển Trái Đất, mang đến bằng chứng không thể chối cãi về sự tồn tại của sự sống ngoài hành tinh. Tuy nhiên, mục đích của sự xuất hiện này không được bà tiết lộ rõ ràng.

Tuyên bố của ông Trump và phản ứng từ dư luận

Ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cùng Lầu Năm Góc công bố toàn bộ tài liệu liên quan đến UFO, UAP và sự sống ngoài hành tinh.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi cựu Tổng thống Barack Obama gây xôn xao dư luận khi khẳng định “người ngoài hành tinh là có thật” trong một cuộc phỏng vấn ngày 14/2. Ông Trump ngay lập tức chỉ trích cựu Tổng thống Obama đã tiết lộ “thông tin mật”.

Theo các nguồn tin, ông Trump thậm chí đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu chính thức về UFO, dự kiến công bố trong năm nay, hé lộ những gì chính phủ Mỹ biết về sự tồn tại của sinh vật ngoài Trái Đất.

Điều này khiến lời tiên tri của bà Baba Vanga càng được chú ý, đặc biệt khi bà từng cảnh báo rằng sự xuất hiện của tàu vũ trụ khổng lồ có thể châm ngòi cho Thế chiến III.

Di sản và những dự đoán gây tranh cãi

Bà Baba Vanga, sinh năm 1911, mất thị lực ở tuổi 12 sau một trận lốc xoáy, sự kiện gắn liền với việc bà bắt đầu có khả năng ngoại cảm.

Bà được mệnh danh là “Nostradamus vùng Balkan” với hàng loạt lời tiên tri về thiên tai, biến động chính trị và công nghệ tương lai. Trong số đó có trận sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004 khiến hơn 230.000 người thiệt mạng, việc ông Obama đắc cử năm 2008, sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố ISIS năm 2010, và vụ chìm tàu ngầm Kursk của Nga năm 2000.

Bà Baba Vanga cũng từng nói về tương lai xa: Năm 2130, con người sẽ xây dựng các thành phố dưới nước với sự hỗ trợ của người ngoài hành tinh; năm 2288, nhân loại sẽ tiếp xúc thêm với nhiều chủng loài ngoài Trái Đất và phát minh ra khả năng du hành thời gian.

Bà thậm chí đã dự báo chính xác ngày mất của mình là 11/8/1996, hưởng thọ 85 tuổi.

Dù có nhiều lời tiên đoán được cho là đúng, không ít dự báo của Baba Vanga không thành hiện thực. Bà từng nói sẽ có UFO xuất hiện trên bầu trời một sự kiện thể thao lớn vào năm 2025, nhưng điều này không xảy ra.

Một số người theo thuyết âm mưu lại khẳng định NASA đã che giấu bằng chứng về vật thể liên sao 3I/ATLAS đi qua Trái Đất ngày 19/12/2025.

Hiện tại, việc ông Trump ra lệnh công bố hồ sơ mật đã khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu lời tiên tri về cuộc tiếp xúc đầu tiên với người ngoài hành tinh vào tháng 11/2026 có trở thành sự thật?