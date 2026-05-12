Lời thừa nhận của Thủ tướng Israel về eo biển Hormuz

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Mới đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận Mỹ và Israel đã có đánh giá sai lầm về tình hình tại eo biển Hormuz trước khi xảy ra xung đột với Iran.

Ông Netanyahu cho biết sự đánh giá thấp này đã khiến 2 bên không lường hết được hậu quả của khả năng phong tỏa eo biển. Trước chiến tranh, ông từng trấn an các đối tác Mỹ rằng lãnh đạo Iran đã quá suy yếu để có thể đóng cửa Hormuz.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News, ông Netanyahu nói: “Tôi không nghĩ chúng tôi có thể tính toán chính xác, nhưng tôi cho rằng vấn đề eo biển Hormuz chỉ được nhận thức rõ khi giao tranh diễn ra”.

Thủ tướng Israel nhấn mạnh ông không có khả năng “dự báo hoàn hảo về sự kiện”, đồng thời cho rằng phía Iran cũng không thể nhìn trước tương lai. Theo ông, tình hình hiện nay cũng mang lại những rủi ro lớn cho Iran.

Trong khi đó, Mỹ đã triển khai chiến dịch mang tên Operation Project Freedom nhằm gia tăng sức ép tại eo biển Hormuz.

Bloomberg cho biết, đại diện hơn 40 quốc gia sẽ tham dự cuộc họp để bàn về việc tham gia sứ mệnh châu Âu hộ tống tàu thuyền qua Hormuz sau khi đạt được lệnh ngừng bắn ổn định. Sáng kiến này do Anh và Pháp dẫn đầu, với mục tiêu tăng cường an toàn và sự tin cậy cho các tàu thương mại đi qua khu vực.

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Akraminiya tuyên bố, các tàu của những quốc gia “phụ thuộc” vào Mỹ và tham gia lệnh trừng phạt chống Iran sẽ chắc chắn gặp khó khăn khi đi qua eo biển Hormuz.