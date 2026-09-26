Lời thỉnh cầu của Đàm Vĩnh Hưng

Trước thềm sinh nhật, Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng tâm thư trên trang cá nhân, mong bạn bè, đồng nghiệp và đối tác không gửi hoa chúc mừng như mọi năm.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải một bài viết trên Facebook với tiêu đề “Tâm thư zui zẻ!”, gửi lời tới bạn bè, đồng nghiệp và các đối tác trước thềm sinh nhật. Trong bài đăng, nam ca sĩ bày tỏ mong muốn không nhận hoa vào ngày sinh nhật để tránh lãng phí. Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng cho biết hoàn cảnh hiện tại cũng khiến anh không có nhiều không gian để nhận hoa.

Thay vào đó, nam ca sĩ kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu mến mình có thể dành khoản tiền này để cùng chung tay hỗ trợ các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo.

Nam ca sĩ viết: “Thưa các anh chị em bạn bè, đồng nghiệp, đối tác....Hưng biết là trong ngày sinh nhật sắp tới sẽ có rất nhiều hoa được gửi tới để mừng tuổi Hưng ! Nhất là năm nay là số đẹp nữa: 5 tuổi 5 ( năm tuổi rưỡi ). Nhưng mà Hưng xin mọi người đừng tặng hoa nữa, phí lắm, vì chỉ để được 2 ngày là tàn úa và Hưng lại phải tìm dịch vụ chở đi. Trong khi cái hoa nào cũng 5-10 triệu không à!

Hơn nữa, Hưng đã chuyển chỗ ở khác rồi! Nhà Hưng đang xây dở dang, ở nhà thuê nên không có chỗ để luôn ạ! Mong mọi người thấu hiểu và chấp nhận lời thỉnh cầu này của Hưng nha!

Hưng muốn được cùng quý vị chung tay, chung tim làm việc thiện nha! Hãy dành số tiền hoa đó hoặc ít nhiều tùy lòng hảo tâm của mn mà trao tặng cho các em bé nghèo khó đang cần ghép gan, chữa tim và nhiều bệnh hiểm nghèo khác ....của quỹ MẠCH SỐNG do bệnh viện nhi đồng 2 và ng mẫu Xuân Lan sáng lập! Nơi Hưng và con trai Polo đang làm đại sứ hình ảnh nha!

Hưng tin là.....Phước đức này con cháu hay bản thân của mọi người sẽ nhận được hết...”

Cuối bài đăng, Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ thông tin tài khoản của quỹ để những người muốn đóng góp có thể trực tiếp ủng hộ. Nam ca sĩ bày tỏ mong muốn mọi người cùng lan tỏa việc làm này thay cho những món quà sinh nhật thông thường.

Ảnh: FBNV

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người để lại bình luận đồng tình với đề xuất của nam ca sĩ, cho rằng thay vì chi vài triệu đồng cho những kệ hoa chỉ được trưng trong thời gian ngắn, khoản tiền này có thể được sử dụng để hỗ trợ những bệnh nhi đang gặp khó khăn. Đa số bình luận để lại đều dành lời khen cho hành động đẹp của nam ca sĩ và cho rằng đây là cách làm thiết thực, vừa tránh lãng phí vừa mang lại giá trị cho cộng đồng.

Đây không phải lần đầu Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về việc kết nối các khoản đóng góp cho Quỹ Mạch Sống. Tháng 5/2026, nam ca sĩ từng cho biết một phụ huynh của bạn học cũ của Polo dự định ủng hộ 100 triệu đồng cho quỹ. Anh đồng thời chia sẻ kế hoạch trực tiếp tới bệnh viện thăm các bệnh nhi vừa trải qua ca mổ tim và trao khoản tiền này cùng 150 triệu đồng từ một mạnh thường quân trước đó.

Mới đây, nhân dịp Tết Trung thu 2026, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục thực hiện một hoạt động ý nghĩa khi dành những phần quà Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện – những em bé không có nhiều cơ hội được đón một mùa trăng trọn vẹn như bạn bè đồng trang lứa.

Trong đoạn clip đăng tải trên kênh TikTok cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc đến thăm, trao quà và gửi những lời động viên tới các bệnh nhi. Hoạt động này cũng là một trong những dịp Đàm Vĩnh Hưng trực tiếp đồng hành cùng các em nhỏ đang điều trị bệnh.

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971. Anh là một trong những ca sĩ có hoạt động nghệ thuật lâu năm tại Việt Nam. Bên cạnh âm nhạc, nam ca sĩ cũng thường xuyên chia sẻ các hoạt động cộng đồng và thiện nguyện trên trang cá nhân.