Tờ The Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ mới đây đã có bài viết rằng, Nga đã giành chiến thắng ngay cả ở một khu vực mà Ukraine luôn có lợi thế, đó là cuộc chiến máy bay không người lái (UAV) trên không.

Theo tờ báo Mỹ, Lực lượng Vũ trang Nga đã thành thạo việc sử dụng hiệu quả hơn công cụ chiến tranh hủy diệt nhất là những chiếc máy bay không người lái nhỏ gọn, giá rẻ, trước đây là vũ khí chủ chốt của Ukraine.

Thời kỳ đầu của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, chính Ukraine là bên chiếm ưu thế trước Nga trong cuộc chiến không người lái.

Những chiếc máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp Quân đội nước này giành lợi thế lớn trước Nga trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, phá hủy rất nhiều tăng, thiết giáp và các loại pháo; tàn phá các điểm trú quân cố định, các điểm tập kết tạm thời của Nga.

Nhưng sau đó, cán cân máy bay không người lái đã trở nên cân bằng hơn, những chiếc Bayraktar TB2 đã dần mất hút trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là sau khi Nga cũng đưa vào sử dụng hàng loạt máy bay không người lái chiến thuật giá rẻ và cả các UAV trinh sát-tấn công cỡ lớn, tầm xa.

Tờ WSJ nhận định, mùa thu năm nay, các đơn vị Nga lần đầu tiên đạt được ưu thế tuyệt đối về số lượng máy bay không người lái chiến thuật.

Tại các khu vực trọng yếu trên mặt trận, họ áp đảo máy bay không người lái Ukraine, sử dụng các kỹ thuật tiên tiến gây áp lực nghiêm trọng lên khả năng tiếp tế cho binh lính trong chiến hào của Kiev.

Xu hướng này không báo hiệu điều tốt lành cho sự bền vững của vị thế của Ukraine vào năm 2026, trừ khi lực lượng Ukraine tìm ra được phản ứng thích hợp trước năng lực ngày càng tăng của Nga.

Ấn phẩm Mỹ nêu rõ, Liên bang Nga đã liên tục tăng cường sử dụng máy bay không người lái cỡ nhỏ, triển khai chúng để trinh sát, điều chỉnh hỏa lực pháo binh hoặc tấn công trực tiếp vào các vị trí tiền phương của Ukraine.

Moscow cũng đã sao chép thành công kinh nghiệm của Ukraine trong việc sử dụng máy bay không người lái FPV.

Năm 2024, sau khi Lực lượng vũ trang Ukraine xâm lược khu vực Kursk, Bộ Tổng tham mưu Nga đã thay đổi chiến lược triển khai máy bay không người lái. Chỉ riêng điều này đã thay đổi tiến trình của cuộc xung đột và ảnh hưởng đáng kể đến kết quả cuộc phiêu lưu của các chiến binh Ukraine tại Nga.

Ông Konrad Muzyka, người đứng đầu một công ty phân tích của Ba Lan đã lưu ý rằng, các đơn vị Ukraine tham gia vào hoạt động hậu cần và máy bay không người lái hiện đang chịu tổn thất lớn hơn bộ binh ở tiền tuyến.

Những tổn thất này buộc các nhà điều hành Ukraine phải phóng máy bay không người lái của họ từ các vị trí xa hơn, điều này làm hạn chế đáng kể tầm hoạt động hiệu quả của chúng.

Đồng thời, máy bay không người lái của Nga có tầm hoạt động xa hơn đang xâm nhập sâu hơn vào các khu vực hậu phương.

George Barros, một nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh Washington, nhận định, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Nga đã vượt trội hơn Ukraine trong lĩnh vực tấn công tầm trung.

Lực lượng Hệ thống Không người lái của Nga đang vô hiệu hóa các mục tiêu ở khoảng cách 40–70 km tính từ mặt trận, điều mà trước đây, những nhiệm vụ như vậy đòi hỏi phải sử dụng máy bay có người lái.