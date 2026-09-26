Lợi thế của vợ chồng Bùi Tiến Dũng và Dianka

Có thể là khen hoài không chán với Bùi Tiến Dũng và Dianka!

Đó chính là đẹp!

Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova vẫn luôn được xem là cặp đôi đẹp nhất nhì làng bóng đá. Mới nhất, cặp đôi đăng tải bộ ảnh cực tình cảm và phần bình luận nhanh chóng biến thành một bảng tổng hợp những lời khen dành cho ngoại hình của cả hai.

“Tuyệt thật! Chúc 2 đứa luôn luôn và mãi mãi hạnh phúc nhé!”, “Nhìn yêu không chịu được, đẹp đôi thế chứ lại”, “Vợ chồng đẹp quá em ơi”, “Đẹp đôi! Mình thích cặp đôi này, có thêm soái ca nhí cưng xỉu”, “2 vợ chồng em đẹp đôi quá! Gia đình hạnh phúc”, “Cặp đôi đẹp nhất Việt Nam”,... là những phản ứng mà cư dân mạng dành cho cặp đôi.

Bộ ảnh mới của cặp đôi

Có thể nói là lợi thế ngoại hình của cặp đôi thủ môn - người mẫu nói mãi vẫn chưa hết chuyện.

Ở thời điểm U23 châu Á cùng với kỳ tích Thường Châu (Trung Quốc), Bùi Tiến Dũng đã nổi lên như một hiện tượng. Sau hành trình đó, thủ môn người Thanh Hóa trở thành một trong những cái tên được quan tâm nhiều nhất. Bên cạnh những màn trình diễn trên sân, ngoại hình cũng là yếu tố khiến Bùi Tiến Dũng nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của truyền thông và người hâm mộ.

Sự chú ý dành cho nam thủ môn khi ấy không chỉ dừng ở bóng đá. Gương mặt góc cạnh, chiều cao và vẻ ngoài được nhận xét là nổi bật giúp Bùi Tiến Dũng xuất hiện trong nhiều hoạt động ngoài sân cỏ, từ quảng cáo, thời trang cho đến các sự kiện dành cho người nổi tiếng.

Bùi Tiến Dũng thời điểm nổi tiếng cùng U23

Trong khi đó, Dianka Zakhidova vốn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Ngoại hình, vóc dáng và khả năng tạo dáng trước ống kính là một phần công việc của cô từ trước khi kết hôn với Bùi Tiến Dũng. Nếu Bùi Tiến Dũng có lợi thế ngoại hình trong thời điểm sự nghiệp bóng đá bùng nổ, Dianka lại sở hữu đúng những yếu tố cần thiết để làm việc với thời trang và hình ảnh.

Cận cảnh nhan sắc và vóc dáng của Dianka

Hai người gặp nhau, công khai chuyện tình cảm rồi về chung một nhà. Từ đây, lợi thế về ngoại hình không còn là câu chuyện riêng của từng người mà còn đem lại nguồn thu mới cho cặp đôi.

Bùi Tiến Dũng và Dianka dần xuất hiện cùng nhau trong các bộ ảnh thời trang, quảng cáo và những nội dung thương mại. Một người từng quen với ống kính nhờ bóng đá, một người vốn là người mẫu, việc cả hai đứng chung trong một khung hình vì thế khá tự nhiên.

Bản thân Bùi Tiến Dũng và Dianka cũng không cần phải cố tạo ra một hình ảnh “cặp đôi đẹp”. Chỉ riêng việc xuất hiện cạnh nhau đã tạo thành một sản phẩm hình ảnh hoàn chỉnh: chồng là cầu thủ, vợ là người mẫu, cả hai đều có ngoại hình nổi bật và có kinh nghiệm trước máy quay.

Sau khi có con, gia đình nhỏ của Bùi Tiến Dũng và Dianka tiếp tục nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Cậu con trai của hai người cũng thường xuyên góp mặt trong những khoảnh khắc đời thường được bố mẹ chia sẻ, tạo nên hình ảnh một gia đình trẻ có lợi thế rõ rệt về mặt hình ảnh.

Bởi vậy, với Bùi Tiến Dũng và Dianka, ngoại hình không chỉ là thứ giúp họ được chú ý trên mạng xã hội. Nó còn trở thành một phần lợi thế trong công việc, đặc biệt ở những lĩnh vực cần đến hình ảnh, quảng cáo và thời trang.

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)