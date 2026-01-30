Lời nói sau cùng của "tổng tài" Nguyễn Văn Thiên

Những hình ảnh đầu tiên tại phiên tòa xét xử

Sáng 30/1, Tòa án nhân dân khu vực 3 Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú xã Ô Diên, TP Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (SN 2002, trú tỉnh Bắc Ninh) về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Ngay từ sáng sớm, hình ảnh hai bị cáo được dẫn giải đến phòng xử đã thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt tại tòa.

Phiên tòa được diễn ra trong sáng ngày 30/1 (Ảnh: Như Hoàn)

Hai bị cáo xuất hiện (Ảnh: Như Hoàn)

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên (Ảnh: Như Hoàn)

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên được đưa vào phòng xét xử (Ảnh: Như Hoàn)

Vẻ mặt căng thẳng của bị cáo Nguyễn Văn Thiên (Ảnh: Như Hoàn)



Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Thiên và Nguyễn Long Vũ xuất hiện với vẻ mặt căng thẳng. Hội đồng xét xử làm việc trong không khí nghiêm túc, an ninh phiên tòa được đảm bảo. Đại diện Viện kiểm sát và các bên tham gia tố tụng có mặt đầy đủ theo giấy triệu tập, riêng nhân chứng vắng mặt tại phiên xử trước đã được triệu tập trở lại.

Phiên tòa này được mở lại sau khi trước đó, vào chiều 27/1, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa do nhân chứng vắng mặt. Việc hoãn xử nhằm đảm bảo quá trình xét xử khách quan, toàn diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo cũng như những người tham gia tố tụng.

Cáo trạng được công bố

Theo cáo trạng được công bố tại tòa, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17/9/2025, tại quán cà phê Góc quán ở tầng 1 tòa nhà T6 khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, do bực tức vì bị nhắc nhở không được hút thuốc trong quán, Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Nguyễn Long Vũ đánh anh Ng.M.Đ. là chủ quán.

Thực hiện chỉ đạo, Vũ dùng tay tát và đấm vào vùng mặt anh Đ. khiến nạn nhân ngã xuống sàn, bị thương tích. Sau đó, Thiên ra hiệu cho Vũ dừng tay. Toàn bộ sự việc được camera an ninh trong quán ghi lại.

Tại cơ quan điều tra, anh Ng.M.Đ. cho biết quán có không gian kín, phục vụ nhiều khách và đã treo biển cấm hút thuốc. Anh đã nhiều lần nhắc nhở Thiên nhưng không được chấp hành. Anh Đ. không yêu cầu bồi thường dân sự, chỉ đề nghị xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Trong quá trình điều tra và truy tố, bị cáo Nguyễn Long Vũ thừa nhận hành vi phạm tội, trong khi bị cáo Nguyễn Văn Thiên không khai nhận hành vi như cáo trạng nêu.

Phiên tòa dự kiến tiếp tục làm rõ vai trò của từng bị cáo cùng các tình tiết liên quan trước khi Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết.

Mâu thuẫn lời khai giữa hai bị cáo

Clip: Màn đối chất giữa hai bị cáo (Nguồn: Như Hoàn)

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Long Vũ khai nhận toàn bộ hành vi theo cáo trạng. Trước Hội đồng xét xử, Vũ cho biết việc hành hung chủ quán xuất phát từ chỉ đạo của Nguyễn Văn Thiên.

Theo lời khai của bị cáo Vũ, Thiên đã nói: “Mày vào tát nhân viên một phát”. Sau đó, Vũ đi vào quầy bar, tát nạn nhân một cái bên trái và một cái bên phải. “Chúng tôi uống nước khoảng 15 phút rồi ra về”, Vũ trình bày tại tòa.

Clip lời khai của bị cáo Nguyễn Long Vũ (Nguồn: Như Hoàn)

Bị cáo Vũ tại phiên tòa xét xử đã thừa nhận sự việc (Ảnh: Như Hoàn)

Bị cáo Vũ cho biết bản thân đang trong quá trình học việc kinh doanh, đến quán cà phê không có mâu thuẫn hay thù hằn với chủ quán, cũng không biết người bị đánh là chủ quán. “Sau này tôi mới biết đó là chủ quán”, Vũ khai.

Ngược lại, bị cáo Nguyễn Văn Thiên không thừa nhận hành vi xúi giục. Thiên cho rằng mình không hiểu rõ nội dung nhắc nhở của nhân viên quán. “Lần thứ nhất bị cáo không nghe rõ nhân viên nhắc về điều gì. Lần thứ hai bị cáo có nghe nói ‘không hiểu tiếng người’ nhưng cũng không nói rõ là nhắc về việc gì”, Thiên trình bày.

Theo lời bị cáo Thiên, khi bị nhắc nhở, bị cáo không có phản ứng tiêu cực, không cãi vã hay chửi bới như nội dung cáo trạng. “Bị cáo không tỏ thái độ gì”, Thiên khẳng định.

Bị cáo Thiên phủ nhận cáo trạng (Ảnh: Như Hoàn)

Clip: Lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Thiên (Nguồn: Như Hoàn)

Trong phần đối chất tại tòa, bị cáo Vũ tiếp tục giữ nguyên lời khai, cho rằng cả việc đánh nạn nhân và việc dừng lại đều thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Thiên.

Tuy nhiên, bị cáo Thiên bác bỏ hoàn toàn lời khai này. Thiên khẳng định không bảo Vũ vào đánh nhân viên. “Khi bị cáo nghe thấy tiếng xô xát bên trong và được bạn bè ngồi cùng nói có đánh nhau thì bị cáo mới giơ tay lên bảo thôi. Mục đích là để can ngăn”, Thiên khai.

Bị cáo Thiên cho rằng thời điểm xảy ra sự việc, bị cáo quay mặt ra ngoài đường, khu vực xô xát nằm phía sau quầy bar, ngoài tầm quan sát nên chỉ biết sự việc thông qua lời bạn bè đi cùng.

Đề nghị 30 - 36 tháng tù với bị cáo Nguyễn Văn Thiên

Trình bày quan điểm luận tội tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành giám định giọng nói theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Mẫu giọng nói của bị cáo Nguyễn Văn Thiên được lấy trực tiếp để đối chiếu và kết quả xác định giọng nói trong đoạn camera ghi lại tại hiện trường trùng khớp với giọng nói của bị cáo Thiên.

Theo đại diện Viện kiểm sát, trong quá trình điều tra, bị cáo Thiên từng đề nghị trưng cầu giám định lại. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo không cung cấp được bất kỳ tài liệu hay chứng cứ nào chứng minh kết luận giám định giọng nói là không chính xác hoặc không đầy đủ. Ngoài ra, bị cáo cũng không đưa ra được chứng cứ nào khác để bác bỏ kết quả giám định đã được cơ quan chức năng thực hiện.

Kết luận của Đại diện Viện kiểm sát (Nguồn: NXH)

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên (Ảnh: Như Hoàn)

Viện kiểm sát nhận định, nội dung giọng nói được ghi lại trong camera phù hợp với lời khai của bị cáo Nguyễn Long Vũ, trong đó xác định bị cáo Thiên là người trực tiếp chỉ đạo hành vi đánh anh Ng.M.Đ. Lời khai của bị cáo Vũ được thể hiện xuyên suốt từ giai đoạn điều tra đến xét xử, không có mâu thuẫn.

Từ các căn cứ nêu trên, đại diện Viện kiểm sát cho rằng dù bị cáo Thiên không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng lời khai này không thể làm thay đổi các chứng cứ khách quan của vụ án, đặc biệt là kết luận giám định giọng nói và lời khai nhất quán của bị cáo Vũ.

Viện kiểm sát xác định bị cáo Nguyễn Văn Thiên là người chỉ đạo, bị cáo Nguyễn Long Vũ là người trực tiếp thực hiện hành vi đánh anh Đ., gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng, tạo dư luận không tốt trong xã hội. Do đó, cả hai bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên mức án từ 30 đến 36 tháng tù, bị cáo Nguyễn Long Vũ mức án từ 10 đến 12 tháng tù.

Lời nói sau cùng của bị cáo Nguyễn Văn Thiên

Tại phiên tòa, ở những lời sau cùng bị cáo Nguyễn Văn Thiên tiếp tục tranh luận và bao biện rằng vụ việc chỉ mang tính chất nhỏ nhưng đã bị mạng xã hội đẩy lên cao trào.

Trong phần trình bày, bị cáo Thiên cho rằng có nhiều tài khoản mạng xã hội mạo danh mình, cắt ghép clip và lan truyền trên mạng, khiến dư luận hiểu sai bản chất sự việc. “Bị cáo không phải là người đăng tải các clip đó lên mạng xã hội. Các tài khoản khác lấy clip cắt ghép rồi đẩy câu chuyện lên cao trào, làm hoang mang dư luận” bị cáo nói.

Đối đáp lại, kiểm sát viên khẳng định đoạn camera được sử dụng trong hồ sơ vụ án là dữ liệu trích xuất trực tiếp từ hệ thống camera của quán cà phê, do cơ quan chuyên môn giám định và xác định không bị cắt ghép, chỉnh sửa. “Đây là trích xuất nguyên vẹn, không chỉnh sửa. Ngoài hình ảnh camera, vụ án còn có lời khai của bị cáo Vũ, lời khai của nhân chứng và lời khai của người bị hại, chứ không chỉ dựa vào lời khai của một mình bị cáo”, kiểm sát viên nêu rõ.

Ảnh: Như Hoàn

Theo kiểm sát viên, Tòa án đang giải quyết vụ án Gây rối trật tự công cộng, không xem xét các yếu tố câu view hay lan truyền trên mạng xã hội bên ngoài phạm vi vụ án. Kiểm sát viên nhấn mạnh, bị cáo cần nhìn nhận đúng bản chất sự việc, không thể cho rằng đây là chuyện nhỏ rồi quy kết việc bị xử lý là do mạng xã hội đẩy lên.

Kiểm sát viên cũng phân tích, quán cà phê là không gian kín, có biển cấm hút thuốc và nhân viên đã nhiều lần nhắc nhở, đề nghị bị cáo ra ngoài nếu có nhu cầu hút thuốc. “Không phải lần một, lần hai mà đến lần thứ ba, khi hai bên đều bức xúc thì sự việc mới xảy ra”, kiểm sát viên nói.

Kiểm sát viên cho rằng, dù cho bị cáo có bức xúc, việc có lời nói thiếu chuẩn mực và hành vi tát, đấm người khác tại nơi công cộng là không thể chấp nhận. “Bị cáo cho rằng thương tích nhỏ, kết luận giám định là 0%, nhưng người bị đánh có đau, có xây xước, bị tác động trực tiếp vào vùng mặt là có thật” kiểm sát viên nêu.

Hai bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Như Hoàn)

Quan trọng hơn, theo đại diện Viện kiểm sát, hành vi của các bị cáo đã gây dư luận xấu trong xã hội. “Không thể để xảy ra tình trạng đến quán cà phê, không đồng ý quy định thì dùng vũ lực với chủ quán hoặc nhân viên. Đó là hành vi không chấp hành pháp luật”, kiểm sát viên nhấn mạnh.

Kiểm sát viên cho rằng bị cáo Thiên cần nhận thức rõ hành vi của mình thì mới có thể sửa sai. “Nếu cứ cho rằng đây là việc nhỏ và đổ lỗi cho mạng xã hội thì sẽ không thể thay đổi được bản thân”, kiểm sát viên kết luận.

Bản án cuối cùng

Sau thời gian xét xử và nghị án, chiều 30/1, HĐXX sơ thẩm TAND khu vực 3 (Hà Nội) đã tuyên án với với bị cáo Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) mức án 24 tháng tù và Nguyễn Long Vũ (SN 2002, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) mức án 6 tháng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo nhận định của HĐXX, tại phiên toà hôm nay bị cáo Vũ khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng đã nêu trên. Bị cáo Vũ nhận tội và đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Văn Thiên mặc dù tại phiên tòa bị cáo còn quanh co, không khai nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào lời khai tại các bút lục cũng như lời khai tại phiên tòa của bị cáo Nguyễn Long Vũ, những lời khai này là phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Ngô Minh Đức,…

HĐXX xét thấy, do sự việc gây dư luận rất xấu trong xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Đảng ủy - Uỷ ban nhân dân phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội có Công văn đề nghị các Cơ quan pháp luật điều tra xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi gây mất an ninh trật tự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Clip: Hai bị cáo rời tòa (Nguồn: NXH)

(Ảnh: NXH)

(Ảnh: NXH)

(Ảnh: NXH)

Hai bị cáo bị áp giải khỏi phiên tòa (Ảnh: NXH)

Vậy có đủ căn cứ kết luận, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17/9/2025, tại quán café "Góc quán", địa chỉ tầng 1 tòa nhà T6 khu đô thị Times city, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Xuất phát từ việc bị anh Ngô Minh Đức nhắc nhở, yêu cầu không được hút thuốc trong quán, Nguyễn Văn Thiên có hành vi chỉ đạo Nguyễn Long Vũ đánh anh Ngô Minh Đức. Nguyễn Long Vũ dùng tay không đánh 02 phát vào vùng mặt anh Ngô Minh Đức dẫn đến anh Đức bị thương tích ngã xuống sàn nhà.

Hành vi của bị cáo Thiên đã phạm tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 318 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025. Bị cáo Vũ đã phạm tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại khoản 1 Điều 318 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025.

HĐXX xét thấy do sự việc gây dư luận rất xấu trong xã hội. Video thu giữ tại hiện trường đã được Cơ quan có thẩm quyền giám định. Do vậy việc truy tố và xét xử các bị cáo là cần thiết để có tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Bên cạnh đó, xét nhân thân bị cáo Thiên chưa có tiền án, tiền sự. Tại toà bị cáo còn quanh co, không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, không nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên HĐXX tước điểm s khoản 1 điều 51, không cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025. Hoàn cảnh của bị cáo có bố bị bệnh chạy thận tại Bệnh viện E nên HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt theo khoản 2 điều 51 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025.

Về bị cáo Nguyễn Long Vũ, xét về nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo đã có thành tích trong quá trình công tác khi bị cáo là Đảng viên. Tại toà bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội nên HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt theo điểm i, s khoản 1, 2 điều 51 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025.