Lợi nhuận trước thuế 19 doanh nghiệp Nhà nước vượt 20% mục tiêu đặt ra, ước đạt 50.360 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế 19 doanh nghiệp Nhà nước tăng vượt 20% mục tiêu, ước đạt 50.360 tỷ đồng

Theo số liệu do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) công bố, 9 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu công ty mẹ của 19 tập đoàn và tổng công ty ước đạt 971.593 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, thực hiện được 83% kế hoạch năm.

Lãi trước thuế của 19 tập đoàn và tổng công ty khoảng 50.360 tỷ đồng, vượt 20% mục tiêu năm đặt ra.

Tính đến hết tháng 9/2024, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất ước đạt hơn 1.538.000 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm và bằng 112% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 62.904 tỷ đồng, tương đương với 9 tháng năm 2023, vượt 15% kế hoạch năm.

Với lĩnh vực điện, trong 9 tháng đầu năm, điện sản xuất ước đạt 232,9 tỷ kWh, bằng 75% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023.

Điện thương phẩm lũy kế 9 tháng năm 2024 ước đạt 209,2 tỷ kWh, bằng 80% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng điện truyền tải lũy kế 9 tháng năm 2024 ước đạt 186,56 tỷ kWh, bằng 80% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023.

Lĩnh vực dầu khí, sản lượng dầu thô lũy kế 9 tháng năm 2024 ước đạt 7,45 triệu tấn, bằng 90% kế hoạch năm và bằng 94% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng khai thác khí lũy kế 9 tháng năm 2024 ước đạt 4,8 tỷ m3, bằng 94% kế hoạch năm và bằng 83% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực xăng dầu, sản lượng xăng dầu hợp nhất lũy kế 9 tháng năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) (không bao gồm nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn) ước đạt 4.900.300 tấn, bằng 84% kế hoạch năm và bằng 90% so với cùng kỳ. Sản lượng xăng dầu hợp nhất lũy kế 9 tháng năm 2024 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ước đạt 11.518.000 m3, tấn, bằng 88% kế hoạch năm và bằng 105% so với cùng kỳ năm 2023.

Lĩnh vực than, than nguyên khai sản xuất lũy kế 9 tháng năm 2024 ước đạt 27.694.000 tấn, bằng 71% kế hoạch năm và bằng 97% so với cùng kỳ. Than thành phẩm sản xuất lũy kế 9 tháng năm 2024 ước đạt 37.405.000 tấn, bằng 72% kế hoạch năm và bằng 102% so với cùng kỳ. Than tiêu thụ lũy kế 9 tháng năm 2024 ước đạt 34.365 nghìn tấn, bằng 71% kế hoạch và bằng 94% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực hàng không, thông qua toàn bộ mạng lưới các cảng hàng không của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sản lượng vận chuyển hành khách ước đạt 83,5 triệu khách, sản lượng vận chuyển hàng hóa bưu kiện hơn 1,1 triệu tấn.

Trong đó, sản lượng vận chuyển hành khách của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - HVN) ước đạt 17,2 triệu khách, sản lượng vận chuyển hàng hóa 225.300 tấn.

Lĩnh vực đường sắt, tính đến hết tháng 9, vận chuyển hành khách ước đạt 5,4 triệu lượt khách, bằng 88% kế hoạch năm và bằng 120% so với cùng kỳ; 2.102 triệu hành khách/kilomet, bằng 92% kế hoạch năm và bằng 117% so với cùng kỳ. Vận chuyển hàng hóa ước đạt 3,4 triệu tấn xếp, bằng 70% kế hoạch năm và bằng 114% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực đường biển với sản lượng vận tải biển ước đạt 13,5 triệu tấn, bằng 85% kế hoạch năm và bằng 88% so với cùng kỳ. Sản lượng hàng thông qua cảng ước đạt 109,39 triệu tấn, bằng 88% kế hoạch năm và bằng 131% so với cùng kỳ năm 2023.

Ở một số lĩnh vực khác như thuốc lá, sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm nghiệp, sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ yếu cũng ghi nhận những kết quả khả quan.

Nhiều dự án lớn, trọng điểm có giá trị thực hiện cao so với kế hoạch. Về tiến độ thực hiện các dự án, trong lĩnh vực năng lượng, tính đến hết tháng 9, một số dự án lớn, trọng điểm có giá trị thực hiện đầu tư cao so với kế hoạch năm 2024 như: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 (đạt khoảng 42%); Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng (đạt khoảng 65%).

Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng (đạt khoảng 80%); Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I (đạt khoảng 108%); Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II (đạt khoảng 107%).

Chuỗi dự án điện - khí lô B (đạt khoảng 40%); các dự án đường dây 500 kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối, đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đã hoàn thành trong tháng 8.

Trong lĩnh vực giao thông, hàng không: Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (đạt khoảng 51%); Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3, 4 tại Lạch Huyện, Hải Phòng (đạt khoảng 18,02%); dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (đạt khoảng 20%).

Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giá trị khối lượng nghiệm thu hoàn thành đạt khoảng 38,81%, giá trị khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 143%. Dự án thành phần 3 - dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 giá trị khối lượng nghiệm thu hoàn thành ước đạt khoảng 16%, giá trị khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 48%.