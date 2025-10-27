Lợi nhuận tăng trưởng thần tốc gấp 8 lần, một ngân hàng được "bật đèn xanh", bơm vốn thêm hàng nghìn tỷ

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vừa có thông tin liên quan đến tình hình kinh doanh 9 tháng năm 2025 và việc được chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, tính đến hết ngày 30/9/2025, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế hơn 2.300 tỷ đồng, hoàn thành 128% kế hoạch năm và tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ 2024.

Tổng thu nhập hoạt động của ABBANK đạt 5.274 tỷ đồng. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 16,5%, trong khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm còn 33% – cho thấy ngân hàng vừa tăng được nguồn thu, vừa kiểm soát tốt chi phí vận hành.

Về quy mô, ABBANK tiếp tục tăng trưởng mạnh trên cả hai trụ cột huy động và tín dụng. Huy động khách hàng đạt 143.401 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ và hoàn thành 124% kế hoạch năm 2025; tổng tài sản đạt 204.475 tỷ đồng, tăng 25%; dư nợ tín dụng đạt 116.381 tỷ đồng, tăng 14%, hoàn thành 91% kế hoạch năm.

Không chỉ bứt phá về tài chính, ngân hàng số tiếp tục là điểm sáng trong chiến lược chuyển đổi của ABBANK. Nền tảng ABBANK Digital thế hệ mới ra mắt trong năm 2025 đã giúp số lượng giao dịch online của khách hàng cá nhân tăng 49%, còn khách hàng doanh nghiệp trên ABBANK Business tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024.

Chất lượng tài sản của ABBANK cũng ghi nhận chuyển biến tích cực, khi nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,7%, thấp hơn đáng kể ngưỡng quy định của NHNN (3%). Công tác quản trị rủi ro, xử lý nợ được triển khai đồng bộ, đảm bảo ngân hàng vận hành an toàn, hiệu quả.

Song song đó, ABBANK được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 3.622 tỷ đồng (tương đương tăng 35%). Trong đó, hơn 3.105 tỷ đồng được tăng thông qua phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, và 517 tỷ đồng qua chương trình ESOP cho cán bộ nhân viên. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của ABBANK sẽ đạt gần 14.000 tỷ đồng, tạo "bệ phóng" vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ông Phạm Duy Hiếu – Tổng Giám đốc ABBANK chia sẻ, việc được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.600 tỷ đồng là bước tiến quan trọng, giúp ABBANK củng cố năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động, phát triển sản phẩm – dịch vụ mới tiện ích hướng tới khách hàng. Từ đó tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, cổ đông trong hành trình phát triển lâu dài và bền vững".