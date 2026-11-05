Lợi nhuận gấp 8 lần cùng kỳ nhờ xuất khẩu, cổ phiếu của công ty chuyên chế tạo những kết cấu thép khổng lồ bất ngờ có biến

CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (UPCoM: AMS) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt hơn 64 tỷ đồng, gấp 8,5 lần cùng kỳ năm trước. Đà tăng trưởng đến từ hoạt động gia công, chế tạo cơ khí và doanh thu tài chính, trong khi hàng tồn kho tăng mạnh lên hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (UPCoM: AMS) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.009 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán đạt 863 tỷ đồng, tăng 47%, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt 146 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 7% lên 14%.

Trong văn bản giải trình, AMECC cho biết doanh thu từ hoạt động gia công, chế tạo tăng 219% so với quý III/2025. Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu của mảng này giảm từ 88% xuống 79%, nhờ doanh nghiệp đầu tư thêm máy móc, thiết bị hỗ trợ và nâng cao năng suất lao động.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh chính, doanh thu tài chính tăng từ 5,6 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng, tương đương gấp 3,6 lần. Theo doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động xuất khẩu tăng, giúp phát sinh thêm các khoản thu nhập liên quan đến ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá, cùng với lãi tiền gửi ngân hàng.

Sau khi trừ thuế, doanh nghiệp báo lãi 64 tỷ đồng, tăng 755%, tương đương gấp 8,5 lần quý III/2025. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, AMECC đạt doanh thu thuần 2.622 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 117 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản AMECC đạt 4.721 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng 83% lên 2.065 tỷ đồng, chiếm gần 44% tổng tài sản. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 12% còn 851 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền giảm 40% xuống 253 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả đạt 3.742 tỷ đồng, tăng 23%. Tổng dư nợ vay tài chính tăng gần 52% lên 2.429 tỷ đồng, gấp khoảng 2,5 lần vốn chủ sở hữu.

Dù lợi nhuận tăng mạnh, dòng tiền kinh doanh 9 tháng đầu năm âm hơn 736 tỷ đồng, chủ yếu do hàng tồn kho tăng. Trong khi đó, dòng tiền tài chính dương gần 756 tỷ đồng, với tổng tiền vay nhận được đạt 2.412 tỷ đồng. Việc gia tăng vay nợ cũng khiến chi phí lãi vay quý III tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, lên gần 43 tỷ đồng.

Sau thông tin về kết quả kinh doanh quý 3, cổ phiếu AMS đã tăng kịch trần, tương ứng tăng 14,3% lên 8.000 đồng/cp.

AMECC là doanh nghiệp chuyên về xây dựng công nghiệp và gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí công nghiệp nặng.