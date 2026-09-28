"Lời nguyền" đám cưới Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh: 4/6 cặp tan nát trong drama ngoại tình chấn động, đến chính chủ cũng chẳng thể thoát

Đám cưới Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy được cư dân mạng nhận xét chẳng khác nào "phòng ly hôn".

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng được xem là một trong những cặp đôi quyền lực bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ. Năm 2015, cả hai tổ chức hôn lễ thế kỷ tại Thượng Hải (Trung Quốc). Gần như toàn bộ những nhân vật có tiếng trong giới giải trí đều đến chúc phúc cho họ. Theo thống kê từ tờ Sina, tin tức liên quan đến hôn lễ của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy trên mạng xã hội và báo chí có gần 5,92 tỷ lượt theo dõi. Nguồn tin trong giới cho biết Huỳnh Hiểu Minh đã chi ra tổng cộng 200 triệu NDT (702 tỷ đồng) để làm đám cưới, hoành tráng "vô tiền khoáng hậu" tại Cbiz.

Đám cưới của Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh là 1 trong những sự kiện giải trí không thể nào quên trong lịch sử Cbiz. Ảnh: Sina.

Ấy thế mà chỉ 3 năm sau ngày cưới, cặp đôi lộ rõ dấu hiệu rạn nứt. Đến năm 2022, chuyện tình cổ tích của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh kết thúc. Giữa họ không xảy ra cuộc chiến giành quyền nuôi con hay phân chia tài sản. Theo tờ Sohu, có 1 điều trùng hợp như "lời nguyền" là có rất nhiều khách mời "cặp đôi" đến dự hôn lễ của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy sau đó đã lần lượt tan vỡ, thậm chí có những cuộc chia tay ồn ào đến mức "gà bay chó sủa".

Nhiều cư dân mạng còn nhận xét đám cưới của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy chẳng khác nào "phòng ly hôn" của Cục Dân chính. Từng cặp đôi đến tham dự rồi lần lượt đường ai nấy đi, và cuối cùng chính chủ Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy cũng đi đến hồi kết.

Điều đáng nói, rất nhiều cặp đôi khách mời đã toang sau khi dự đám cưới của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy. Ảnh: Sina.

Vương Bảo Cường và Mã Dung

Khi đám cưới của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy diễn ra, Vương Bảo Cường đã đưa vợ con đến tham dự. Một năm sau, hôn nhân của anh tan vỡ. "Ảnh đế" này đã bắt gian tại trận vợ Mã Dung ngoại tình với quản lý của mình Tống Triết. Không chỉ cướp vợ của ông chủ, Tống Triết còn cấu kết với Mã Dung tẩu tán tài sản của Vương Bảo Cường. Khi vụ việc vỡ lở, từ 1.000 tỷ, tài sản của nam diễn viên "bốc hơi không dấu vết" chỉ còn 1,5 tỷ trong tài khoản ngân hàng.

Khi đó, Vương Bảo Cường khổ đến mức phải đi vay diễn viên kiêm đạo diễn Trần Tư Thành 3 triệu NDT (hơn 10,9 tỷ đồng) để có tiền thuê luật sư kiện Mã Dung và Tống Triết. Một năm sau khi Vương Bảo Cường và Mã Dung ly hôn, Tống Triết bị cảnh sát bắt giữ. Năm 2018, Tống Triết bị kết án 6 năm tù giam vì tội tham ô tài sản.

Vương Bảo Cường đưa vợ con dự đám cưới Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy. Hai bé mặc đồ đôi cực dễ thương với bố mẹ. Ảnh: Sina.

1 năm sau, hôn nhân của Ảnh đế Cbiz và bà xã Mã Dung đổ vỡ. Mã Dung đã ngoại tình, bắt tay với quản lý tẩu tán tài sản của chồng. Ảnh: Sina.

Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ

"Ảnh hậu" Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng kết hôn năm 2012. Họ từng được xem là gia đình mẫu mực, hạnh phúc bậc nhất Cbiz. Thế nhưng, chẳng ai ngờ Lý Tiểu Lộ lại tự tay hủy hoại tổ ấm, danh tiếng và sự nghiệp của mình khi lén lút ngoại tình với rapper PGone - cậu em kết nghĩa của chồng. Cô bị cánh săn ảnh bắt gọn cảnh đến nhà riêng của PG One qua đêm vào cuối năm 2017.

Đáng nói là ngay thời điểm vợ ra ngoài ngoại tình, Giả Nãi Lượng đang livestream trò chuyện cùng fan. Nam diễn viên cười nói vui vẻ và còn khoe rằng bà xã đang đi salon làm đẹp khi được netizen đặt câu hỏi về việc Lý Tiểu Lộ đang ở đâu. Đến khi mọi chuyện bung bét, Giả Nãi Lượng biến thành người đàn ông đáng thương nhất showbiz Hoa ngữ, thậm chí bị không ít người chế giễu là "kẻ ngốc" bị vợ và PGone cắm sừng mà không hề hay biết.

Đến năm 2019, loạt video thân mật giữa Lý Tiểu Lộ và PGone bị phát tán, chính thức vạch trần màn phủ nhận mối quan hệ giả dối của 2 nghệ sĩ. Tháng 11 cùng năm, Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ chính thức ly hôn.

Vợ chồng Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng chụp ảnh cùng Trần Học Đông tại đám cưới Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy. Ảnh: Sina.

Lý Tiểu Lộ ngoại tình với em trai kết nghĩa của chồng - rapper PGone, khiến hôn nhân tan vỡ. Ảnh: Sina.

Trịnh Khải - Trình Hiểu Nguyệt

Trình Hiểu Nguyệt từng là bạn gái của Trịnh Khải. Cô sinh năm 1991, là thiên kim gia thế khủng tại Trung Quốc. Bố của Trình Hiểu Nguyệt là phó tổng giám đốc thương hiệu Dior tại Trung Quốc, mẹ cô là giám đốc điều hành một thương hiệu nổi tiếng khác. Năm 2015, "Báo săn" Running Man Trung Quốc Trịnh Khải chính thức công khai hẹn hò với Trình Hiểu Nguyệt. Và cũng trong năm đó, họ tay trong tay tham dự đám cưới của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy.

Thế nhưng, đúng vào cuối năm 2017, cặp đôi bất ngờ chia tay nhưng không tiết lộ lý do. Theo 1 số nguồn tin, Trình Hiểu Nguyệt là người "đá" Trịnh Khải.

Ảnh: Sina.

Trương Lương Dĩnh và Phùng Kha

Trương Lương Dĩnh và Phùng Kha yêu nhau từ năm 2003. Mối quan hệ của cả hai gây tranh cãi vì khi đó Phùng Kha vẫn đang trong cuộc hôn nhân với người phụ nữ khác. Đến năm 2005, Phùng Kha ly hôn vợ, danh chính ngôn thuận ở bên Trương Lương Dĩnh với vai trò quản lý.

Năm 2015, nữ ca sĩ công khai ép cưới Phùng Kha ngay trên sân khấu một sự kiện âm nhạc: "Nếu bây giờ anh đồng ý cưới em thì hãy bước lên đây". Một năm sau, cả hai tổ chức đám cưới ở Ý, bất chấp mẹ Trương Lương Dĩnh phản đối gay gắt, cáo buộc Phùng Kha là kẻ lừa đảo và xem con gái bà là cỗ máy in tiền. Đến năm 2018, hai người lặng lẽ ly hôn.

Cuộc hôn nhân của Trương Lương Dĩnh - Phùng Kha chấm dứt sau 2 năm chung sống. Ảnh: Sohu.

Trần Tư Thành - Đồng Lệ Á

Tại đám cưới của bạn thân Huỳnh Hiểu Minh, Trần Tư Thành không đi cùng vợ Đồng Lệ Á mà sánh đôi với đồng nghiệp thân thiết Mã Tô. Theo các nguồn tin, nam đạo diễn, diễn viên trăng hoa nhất Cbiz này đã lén vụng trộm với 1 nhân viên của trung tâm tiệc cưới ngay tại hôn lễ thế kỷ của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy. Sau khi biết chuyện Đồng Lệ Á chọn tha thứ cho chồng.

Thế nhưng, đổi lại cho sự cam chịu của cô chỉ là việc tiếp tục bị Trần Tư Thành "cắm sừng" hết lần này đến lần khác. Theo Trác Vỹ, vỏn vẹn 2 năm sau ngày cưới, Trần Tư Thành ngoại tình với hơn 10 người phụ nữ khác nhau. Năm 2021, Đồng Lệ Á tuyên bố ly hôn Trần Tư Thành sau 9 năm chung sống.

Trần Tư Thành được cho biết đã vụng trộm với 1 nhân viên của trung tâm tiệc cưới ngay tại hôn lễ thế kỷ của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy. Ảnh: On.

Sau 9 năm cam chịu thói trăng hoa ngoại tình của chồng, Đồng Lệ Á quyết định ly hôn. Ảnh: Sina.

Lý Tương và Vương Nhạc Luân

Vương Nhạc Luân là người chồng thứ hai của "MC giàu nhất Trung Quốc" Lý Tương. Trước đó, cô từng kết hôn với "vua kim cương" Lý Hậu Lân. Sau khi ly hôn, cô tái hôn với đạo diễn họ Vương vào năm 2009 và có một con gái. Năm 2020, Vương Nhạc Luân bị chụp ảnh thân mật với một phụ nữ lạ mặt. Đến năm 2021, Lý Tương và Vương Nhạc Luân tuyên bố ly hôn.

Lý Tương và Vương Nhạc Luân đổ vỡ sau khi nam đạo diễn lộ ảnh tình tứ với người phụ nữ lạ. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu