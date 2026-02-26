Lội ngược dòng bằng mưa bàn thắng, tuyển Việt Nam "chạm một tay" vào tấm vé bán kết

Sau 2 lượt trận, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đứng nhì bảng B giải Futsal nữ Đông Nam Á 2026. Đoàn quân áo đó có 3 điểm và hiệu số 0. Lượt trận cuối, tuyển Việt Nam gặp Myanmar - đội đang xếp cuối bảng sau 2 trận toàn thua.

Để giữ vững lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết, tuyển Việt Nam cần đánh bại Myanmar. Nhưng áp lực tâm lý khiến cho đoàn quân áo đỏ khởi đầu trận đấu không thực sự tốt. Không chỉ bỏ lỡ các tình huống dứt điểm, tuyển Việt Nam còn để cho Myanmar có bàn thắng trước.

Phút thứ 8, Phương Anh chuyền bóng hỏng, trong khi thủ môn Thùy Linh đã dâng cao bên cánh trái. Thant Zin đã chớp lấy thời cơ để dứt điểm vào lưới trống, mở tỉ số trận đấu.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, tuyển Việt Nam gỡ hòa ở phút 17. Từ cánh trái, Thùy Trang thực hiện quả đá biên đưa bóng sang cánh phải, Nguyệt Vi ập vào dứt điểm tung lưới, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Nhưng gần như ngay lập tức, tuyển Myanmar lại tái lập thế dẫn bàn. Cú đá ở cự li gần của Lwin Thet đánh bại thủ môn Thùy Linh và giúp đội bạn dẫn trước 2-1.

Bước sang hiệp hai, tuyển Việt Nam sớm tăng tốc để tạo áp lực lên khung thành đối phương. Ngay ở giây thứ 17 của hiệp đấu, đoàn quân áo đỏ cân bằng tỉ số 2-2. Nguyệt Vi lập công sau 2 nỗ lực dứt điểm liên tiếp.

Tuyển Việt Nam không nao núng dù liên tục bị dẫn trước

Chỉ 1 phút sau, tuyển Việt Nam nâng tỉ số lên 3-2. Sau tình huống phối hợp đập nhả nhuần nhuyễn, Thùy Trang căng ngang thuận lợi để Biện Thị Hằng băng vào dứt điểm thành bàn.

Thế trận đảo chiều quá nhanh khiến cho tuyển Myanmar lúng túng. Ngược lại, các cầu thủ Việt Nam càng chơi càng tự tin hơn.

Phút 26, thêm một tình huống đập nhả đẹp mắt của đoàn quân áo đỏ mang về bàn thắng. Thùy Trang nhả bóng quá đẹp vào vòng cấm địa, Biện Thị Hằng thoải mái sút bóng vào góc cao, nâng tỉ số lên 4-2.

Phút 40, Biện Thị Hằng dập tắt mọi hi vọng của tuyển Myanmar bằng bàn thắng từ quả đá phạt trực tiếp không hàng rào. Tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 5-2.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng

Với thắng lợi này, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng kết thúc vòng bảng với 6 điểm, hiệu số +3, ghi được 7 bàn thắng và nhận 4 bàn thua. Dù bảng đấu vẫn còn 1 trận giữa Australia và Philippines, tuyển Việt Nam gần như đã chắc chắn giành vé đi tiếp.

Kết quả: Việt Nam 5-2 Myanmar

Bàn thắng:

Việt Nam: Nguyệt Vi 17’, 21’, Biện Thị Hằng 22’, 26’, 40’

Myanmar: Thant Zin 8’, Lwin Thet 17’