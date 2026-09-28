Ghế massage đắt tiền, nhiều tính năng tự động chưa chắc dễ sử dụng với người cao tuổi.

Một chiếc ghế massage đắt tiền với hàng loạt chế độ tự động dễ gây ấn tượng mạnh ngay lần đầu tiên ngồi thử. Tuy nhiên, nếu mua cho bố mẹ, yếu tố quyết định lại nằm ở việc người lớn tuổi có thể tự thao tác thuận tiện hay không.

Thay vì để nhân viên bấm hộ, hãy để chính ông bà cầm bảng điều khiển, tự thực hiện trọn vẹn quy trình từ khởi động, tùy chỉnh đến khi đứng dậy. Thiết bị chỉ thực sự phát huy giá trị khi các tính năng căn bản được tìm thấy và điều chỉnh dễ dàng ngay tại showroom.

Ghế massage đắt tiền, nhiều tính năng tự động chưa chắc dễ dùng với người cao tuổi - Ảnh minh họa

Công nghệ quét cơ thể tự động vẫn cần thao tác tinh chỉnh

Chức năng tự động quét cơ thể dễ khiến nhiều người lầm tưởng chỉ cần ngồi xuống là ghế sẽ tự động xử lý chuẩn xác mọi vị trí. Tuy nhiên, hướng dẫn sử dụng từ hãng Panasonic lưu ý người dùng vẫn cần kiểm tra lại vị trí vai sau khi máy hoàn tất quá trình quét. Nếu nhận diện chưa chính xác, người dùng phải chủ động chỉnh lại bằng nút điều khiển hoặc cho ghế khởi động quét lại từ đầu.

Tài liệu kỹ thuật của hãng cũng chỉ ra rằng tư thế ngồi ảnh hưởng rất lớn đến kết quả nhận diện. Việc đầu không chạm vào gối tựa hoặc lưng không áp sát vào đệm ghế sẽ khiến hệ thống định vị vai thấp hơn thực tế. Chính vì vậy, khi đưa bố mẹ đi ngồi thử, hãy để ông bà tự thao tác tính năng này và quan sát xem họ có dễ dàng nhận biết, điều chỉnh khi vị trí con lăn massage chưa đặt đúng điểm hay không.

Để tránh tình trạng mua về "bỏ xó", nên nhờ nhân viên hướng dẫn rồi để bố mẹ tự thao tác - Ảnh minh họa

Càng nhiều tính năng, giao diện càng phức tạp

Ghế massage cao cấp với vô số thiết lập từ lực đấm, tốc độ đến nhiệt sưởi thường đi kèm bảng điều khiển nhiều tầng menu. Đơn cử như mẫu Human Touch Super Novo 2.0, người dùng phải chuyển qua nhiều mục nhỏ và một số tùy chỉnh chỉ áp dụng cho chương trình cố định.

Để tránh tình trạng mua về rồi "bỏ xó", con cái nên nhờ nhân viên hướng dẫn một lần rồi để bố mẹ tự tay thao tác chọn bài tập, giảm lực hay bấm dừng khẩn cấp. Nếu người lớn tuổi vẫn cảm thấy lúng túng hoặc phải hỏi lại nhiều lần, gia đình nên ưu tiên các mẫu ghế có giao diện trực quan, nút bấm cơ to rõ hoặc điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt để bố mẹ hoàn toàn chủ động khi sử dụng.

Kiểm tra kỹ lúc dừng ghế và tư thế đứng dậy

Trải nghiệm thực tế nhất khi thử ghế lại nằm ở lúc kết thúc bài tập hoặc dừng đột ngột. Cơ chế trả về vị trí ban đầu của mỗi thương hiệu rất khác nhau: một số mẫu của Panasonic vẫn giữ nguyên độ ngả khi ngắt nguồn, buộc người dùng bấm thêm nút để dựng ghế dậy; trong khi dòng Human Touch Super Novo 2.0 sẽ tự động đưa tựa lưng về dáng thẳng đứng ngay khi tắt máy.tiền

Vì vậy, một buổi trải nghiệm thực sự chất lượng không nằm ở việc thử hết hàng chục chế độ phức tạp, mà là để bố mẹ tự làm chủ thiết bị. Hãy quan sát xem người lớn tuổi có thể tự ngồi vào, bật máy, chỉnh lực, bấm dừng giữa chừng và bước ra ngoài an toàn hay không. Tự tay hoàn thành chuỗi thao tác này chính là yếu tố then chốt giúp gia đình chọn đúng chiếc ghế vừa an toàn, vừa dễ sử dụng.