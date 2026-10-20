Lời khuyên khẩn cấp tới tất cả người dùng điện thoại Android: Máy trên tay nhưng quyền kiểm soát chưa chắc là của bạn

Nếu thiết bị của bạn bị ảnh hưởng, có một vài dấu hiệu nhận biết rõ ràng.

Điện thoại thông minh là thế giới thu nhỏ của mỗi người, nhưng điều đó cũng biến thiết bị này thành mục tiêu hàng đầu của các loại phần mềm gián điệp tinh vi.

Mức độ nguy hiểm của spyware nằm ở khả năng kiểm soát và thu thập dữ liệu toàn diện. Kẻ tấn công có thể truy cập lịch sử cuộc gọi, đọc toàn bộ tin nhắn SMS lẫn các ứng dụng trò chuyện mã hóa, theo dõi vị trí GPS theo thời gian thực và đánh cắp thông tin đăng nhập ngân hàng.

Tệ hơn, nhiều loại phần mềm gián điệp tinh vi còn có khả năng tự động kích hoạt micro và camera để ghi âm, chụp ảnh môi trường xung quanh người dùng mà không hề phát ra bất kỳ tín hiệu cảnh báo nào. Việc lộ lọt những dữ liệu này không chỉ dẫn đến tổn thất tài chính nặng nề mà còn xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư và sự an toàn cá nhân.

Dấu hiệu nhận biết điện thoại Android đã bị xâm nhập

Phần mềm gián điệp hoạt động dựa trên nguyên tắc ngầm: chúng thu thập dữ liệu cá nhân, theo dõi vị trí, ghi âm cuộc gọi hoặc đánh cắp tin nhắn mà không để lại bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào trên màn hình chính. Tuy nhiên, mã độc luôn để lại những "vết chân" kỹ thuật số nếu người dùng chú ý quan sát thiết bị của mình.

Ảnh: BRG

Các triệu chứng phổ biến nhất bao gồm điện thoại đột ngột sụt pin nhanh chóng dù ít sử dụng, thiết bị thường xuyên nóng lên bất thường ngay cả ở trạng thái chờ. Bên cạnh đó, dung lượng dữ liệu di động hoặc cước điện thoại tăng vọt một cách khó hiểu cũng là lời cảnh báo đỏ. Nếu máy xuất hiện hiện tượng tự khởi động lại ngẫu nhiên, chậm chạp bất thường hoặc hiển thị các ứng dụng lạ mà bạn chưa từng cài đặt, rất có thể thiết bị đã bị kiểm soát.

Sử dụng công cụ bảo mật chuyên dụng

Cách nhanh chóng và an toàn nhất để loại bỏ phần mềm gián điệp là nhờ đến sự hỗ trợ của các ứng dụng bảo mật di động uy tín. Tuy nhiên, thị trường ứng dụng hiện nay tồn tại nhiều phần mềm giả mạo, thậm chí bản thân chúng cũng chứa mã độc.

Người dùng tuyệt đối không tải ngẫu nhiên các ứng dụng quét virus trôi nổi trên cửa hàng ứng dụng mà nên lựa chọn những giải pháp bảo mật danh tiếng từ các nhà phát triển lớn như Avast, AVG hay Kaspersky. Sau khi cài đặt ứng dụng chính hãng, hãy kích hoạt tính năng quét toàn diện hệ thống. Công cụ này sẽ tự động rà soát từng tệp tin, phân tích hành vi của các ứng dụng ẩn giấu và tiến hành cách ly hoặc tiêu diệt tận gốc các tiến trình độc hại đang âm thầm hoạt động.

Xử lý tận gốc các ứng dụng tinh vi

Nếu phần mềm gián điệp quá tinh vi và không thể bị phát hiện bởi các ứng dụng quét tự động, người dùng bắt buộc phải can thiệp thủ công thông qua chế độ an toàn của hệ thống.

Đầu tiên, hãy khởi động lại điện thoại vào Chế độ An toàn bằng cách giữ liệt phím nguồn, sau đó nhấn giữ tùy chọn "Tắt nguồn" cho đến khi bảng thông báo chuyển sang chế độ an toàn xuất hiện. Thao tác này giúp vô hiệu hóa toàn bộ ứng dụng của bên thứ ba, ngăn chặn mã độc hoạt động ngầm. Tiếp theo, truy cập vào mục Cài đặt > Ứng dụng để tìm kiếm những phần mềm lạ, không rõ nguồn gốc và bấm Gỡ cài đặt.

Đối với những ứng dụng cứng đầu không cho phép xóa, nguyên nhân thường nằm ở việc chúng đã được cấp quyền Quản trị viên thiết bị. Người dùng cần truy cập vào Cài đặt > Bảo mật và quyền riêng tư > Quyền quản trị ứng dụng, tìm và gạt tắt quyền hạn của các ứng dụng khả nghi, sau đó quay lại danh sách ứng dụng để tiến hành gỡ bỏ triệt để.

Ảnh: The Hightech Society

Giải pháp cuối cùng và nguyên tắc phòng ngừa lâu dài

Khi mọi nỗ lực dọn dẹp thủ công hoặc quét tự động đều thất bại, hoặc khi bạn nghi ngờ thiết bị đã bị xâm nhập sâu ở cấp độ hệ thống, biện pháp an toàn tuyệt đối là khôi phục cài đặt gốc. Thao tác này sẽ xóa sạch toàn bộ dữ liệu trên máy, đưa thiết bị về trạng thái nguyên bản như khi vừa xuất hiện từ nhà sản xuất. Trước khi thực hiện, hãy nhớ sao lưu các dữ liệu quan trọng như danh bạ, hình ảnh và tài liệu lên các dịch vụ lưu trữ đám mây đáng tin cậy.

Để bảo vệ điện thoại khỏi những cuộc tấn công tương tự trong tương lai, người dùng cần tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn cơ bản. Tuyệt đối không nhấp vào các liên kết lạ nhận được qua tin nhắn hoặc email, luôn cập nhật bản vá bảo mật mới nhất cho hệ điều hành Android, đồng thời bật tính năng bảo vệ Google Play Protect để giám sát ứng dụng liên tục.