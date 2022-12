Lời khuyên hữu ích của chuyên gia khi thay lốp xe

Lốp xe là một trong những bộ phận quan trọng nhất của xe ô tô. Lốp xe kém chất lượng khiến tài xế và hành khách có nguy cơ gây tai nạn cho chính họ và người khác. Theo Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Mỹ (NHTSA), lốp xe bị hỏng gây ra khoảng 11.000 vụ tai nạn xe hơi mỗi năm và con số này vẫn tiếp tục tăng. Do đó, điều quan trọng là đảm bảo rằng lốp xe ô tô của bạn luôn ở trong tình trạng tốt. Những lời khuyên sau đây sẽ giúp bạn tìm được loại lốp phù hợp cho xe của mình, tránh tai nạn và mang lại trải nghiệm lái tuyệt vời:

Hãy chắc chắn rằng bạn cần lốp xe mới

Bước đầu tiên khi mua lốp ô tô mới là xem bạn có cần thiết phải thay không. Điều này không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy, mà nó đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn. Kiểm tra trực quan đơn giản có thể không tiết lộ tình trạng thực sự của lốp xe và chủ xe có thể cần nhờ đến sự trợ giúp chuyên nghiệp để xác định rõ vấn đề này. Mặt khác, lốp xe ô tô có thể khá tốn kém, người mua thường phải chi từ 400 USD (khoảng 9,4 triệu đồng) đến 1.500 USD (khoảng 35,4 triệu đồng) cho một bộ lốp mới.

Chủ sở hữu xe hơi thường có thể xác định lốp xe bị mòn qua các đặc điểm như lốp phai màu, phồng, gai lốp có những chỗ lồi lõm nhỏ, thành lốp xuất hiện các vết nứt hay các rãnh nông hơn hoặc không bằng phẳng... Ngoài ra, người lái xe có thể kiểm tra các rung động hoặc tiếng ồn lạ phát ra từ lốp xe.

Biết rõ loại và kích cỡ lốp cần mua

Mua không đúng loại lốp là cực kỳ nguy hiểm và làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Do đó, bạn nên tìm hiểu kỹ về loại lốp phù hợp với xe của mình. Đầu tiên, hãy xem xét kích thước lốp xe. Các loại lốp có từ kích cỡ lớn đến trung bình hoặc loại nhỏ sẽ rẻ hơn và phổ biến hơn. Thứ hai, hãy xem xét đến nhà sản xuất lốp xe. Mỗi hãng lốp, ví dụ như: Michelin, Goodyear và Bridgestone,... đều cung cấp các mức lực cản lăn khác nhau. Để đảm bảo chắc chắn nhất, hãy tham khảo ý kiến ​​​​của chuyên gia ô tô.

Kiểm tra các yếu tố khác và xếp hạng

Loại và kích thước không phải là những yếu tố duy nhất cần cân nhắc khi mua lốp mới. Vì các loại lốp khác nhau có thông số kỹ thuật về độ mòn và khả năng chịu tải khác nhau, nên bạn cần thu thập những thông tin này từ lốp xe hiện tại trước khi chuyển sang lốp mới. Ngoài ra, cần phải kiểm tra cả bốn bánh của xe để phát hiện các vấn đề như hư hỏng lốp, biến dạng vành và lệch bánh xe. Hãy tham khảo ý kiến ​​của thợ cơ khí hoặc chuyên gia ô tô về vấn đề này.

Chú ý đến mã lốp

Nhà sản xuất sẽ khắc một vài dòng chữ lên trên thành lốp, cho thấy các thông số kỹ thuật của sản phẩm. Trong đó, dòng chữ cần chú ý nhất chính là "mã lốp". Nó là sự kết hợp giữa chữ và số, biểu thị bảy thông số kỹ thuật chính: chiều rộng gai lốp, loại lốp, tỷ lệ chiều cao trên chiều rộng, đường kính bánh xe dự kiến, kết cấu bên trong, định mức tải trọng và định mức tốc độ. Tất cả những thông số này có thể dễ dàng được giải thích với sách hướng dẫn sử dụng lốp xe và hướng dẫn chỉ số.

Ví dụ, mẫu Toyota Corolla 2005 có mã lốp dự trữ là P 175/70R14 84 H . P có nghĩa đây là loại lốp dành cho xe con; chiều rộng gai lốp là 175 mm; tỷ lệ chiều cao-chiều rộng là 70 ; biểu hiện cấu trúc xuyên tâm bên trong và đường kính dự kiến ​​của bánh xe là 14 inch (35,56 cm). Ngoài ra, với chỉ số tải trọng 84 , lốp được đánh giá là chịu được tải trọng tối đa là 500 kg mỗi lốp và có thể di chuyển với tốc độ tối đa là 209 km/h, theo chỉ số đánh giá tốc độ của H . Hai thông số kỹ thuật cuối là quan trọng hơn cả. Vượt quá chỉ số này sẽ khiến xe ô tô của bạn có nguy cơ hỏng hóc sớm.

Xem xét các trường hợp sử dụng xe trong tương lai

Thói quen lái xe và địa điểm cũng cần được xem xét khi mua lốp mới. Những người thường xuyên sử dụng phương tiện nên chọn loại lốp chú trọng đến độ bền và tuổi thọ cao. Tính chất và địa hình sử dụng xe là một yếu tố không thể bỏ qua khi lựa chọn bộ lốp phù hợp. Những người sống ở vùng lạnh hơn cần chọn loại lốp có độ bám cao để phòng tránh tai nạn trên những con đường đóng băng và trơn trượt. Mặt khác, những người chủ sở hữu xe ở những vùng khí hậu ôn đới cần chọn loại lốp xe có thể chịu được sức nóng trong thời gian dài.

Nghe lời khuyên của nhà sản xuất xe

Các nhà sản xuất ô tô thường cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra lời khuyên về loại lốp tốt nhất dành cho xe, vì thế bạn nên tham khảo hướng dẫn sử dụng của ô tô trước khi mua lốp. Trong trường hợp không có hướng dẫn sử dụng, hãy kiểm tra tấm áp phích lốp được đặt trên thanh chắn cửa xe, bao gồm thông tin về khả năng chịu tải của ô tô, mã lốp chính, mã lốp dự phòng và áp suất lốp.

Nếu bạn sở hữu một chiếc xe điện (EV), việc xác minh thông tin của nhà sản xuất càng quan trọng hơn. Bởi lốp xe phải chịu thêm trọng lượng của bộ pin và hệ thống truyền động. EV có mô-men xoắn tức thời hơn so với ô tô chạy xăng. Một số yếu tố khác như lực kéo, độ ồn và lực cản lăn cũng cần được tính đến.

Tham khảo nhiều thị trường

Việc mua hàng thực tế cho phép bạn kiểm tra lốp xe trước khi mua để đảm bảo chúng có chất lượng cao. Mặt khác, các cửa hàng trực tuyến có thể cung cấp các đặc quyền hấp dẫn cho người mua. Họ có thể bán cùng loại lốp với giá rẻ hơn hoặc giảm giá khi mua một bộ bốn lốp. Ngoài ra, với dịch vụ giao hàng tận nơi, chủ xe sẽ không gặp phải bất kỳ sự bất tiện nào.

Có người thích mua từ các cửa hàng trực tuyến với giá bán và ưu đãi đặc biệt. Nhiều người chọn đến một cửa hàng hoặc đại lý địa phương và thương lượng một thỏa thuận với người quản lý cửa hàng. Điều quan trọng là tìm được thị trường phù hợp cho bạn cả về tài chính, sự thuận tiện và chất lượng lốp xe.

Đọc đánh giá của người mua

Đọc các nhận xét từ những người đã mua hoặc sử dụng lốp xe là cách tốt nhất để xác định xem một sản phẩm có đáng tin cậy hay không. Đánh giá của khách hàng cung cấp thông tin về chức năng của lốp cũng như trải nghiệm lái xe chúng mang lại. Hãy nhớ đọc cả các nhận xét tiêu cực để có cái nhìn trực quan nhất có thể. Các thông tin này cho phép bạn loại bỏ một số lựa chọn và tìm ra loại lốp phù hợp nhất với ô tô của bạn.

Thay cả bốn lốp xe cùng một lúc

Chi phí thay toàn bộ lốp chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với thay một lốp và nhiều người mua sẽ do dự khi đưa ra quyết định này. Tuy nhiên, khoản đầu tư này là hoàn toàn xứng đáng khi đổi lấy sự an toàn cho bạn và người thân. Để giảm thiểu chi phí, hãy tìm kiếm những khuyến mại như giảm giá hay miễn phí vận chuyển.

Nên mua lốp mới hay đã qua sử dụng?

Việc mua một bộ lốp mới có thể sẽ khó khăn đối với những người có ngân sách eo hẹp. Lốp đã qua sử dụng nhưng còn trong tình trạng tốt có thể mang lại giá trị sử dụng tương đương với giá thấp hơn. Tất nhiên, tuổi thọ của lốp đã qua sử dụng đã qua sử dụng sẽ bị giảm đáng kể. Ngay cả khi mua lốp xe đã qua sử dụng, chủ sở hữu xe hơi cần tìm hiểu các thông số kỹ thuật và xếp hạng của lốp xe, cũng như khả năng chịu tải và định mức tốc độ./.

Theo Slash Gear