Lời khuyên cho tất cả những người thường xuyên đăng ảnh, video trên Zalo

Không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh, cách đăng và chia sẻ ảnh, video trên Zalo còn liên quan trực tiếp đến quyền riêng tư và an toàn tài khoản. Một vài thao tác đơn giản có thể giúp người dùng hạn chế những rủi ro không đáng có.

Ưu tiên ảnh, video gốc để giữ chất lượng

Một trong những vấn đề người dùng thường gặp khi chia sẻ ảnh, video trên Zalo là hình ảnh bị mờ, giảm độ nét hoặc video không còn giữ được chất lượng như bản gốc.

Nguyên nhân có thể đến từ việc tệp đã bị nén khi chia sẻ, độ phân giải ban đầu thấp hoặc ảnh, video đã trải qua nhiều lần tải xuống và gửi lại. Vì vậy, nếu muốn giữ chất lượng hình ảnh, người dùng nên ưu tiên sử dụng tệp gốc thay vì những bản sao đã qua nhiều lần xử lý.

Trước khi gửi, người dùng có thể kiểm tra xem ứng dụng có cung cấp tùy chọn gửi ảnh HD hoặc chất lượng cao hay không. Với những video quan trọng, cần giữ nguyên độ phân giải, có thể cân nhắc gửi dưới dạng tệp nếu phương thức gửi thông thường làm giảm chất lượng.

Ngoài ra, việc lựa chọn độ phân giải phù hợp ngay từ khi quay cũng rất quan trọng. Người dùng nên kiểm tra cài đặt camera trên điện thoại, bảo đảm đủ dung lượng lưu trữ và tránh phóng to kỹ thuật số quá mức khi quay video.

Kiểm tra quyền riêng tư trước khi chia sẻ

Không phải nội dung nào đăng lên Zalo cũng phù hợp để tất cả mọi người cùng xem. Một bức ảnh sinh hoạt thường ngày có thể không chứa thông tin nhạy cảm, nhưng việc chia sẻ liên tục hình ảnh về gia đình, nơi làm việc hoặc những địa điểm thường xuyên lui tới có thể khiến người khác biết thêm nhiều thông tin về cuộc sống cá nhân.

Do đó, người dùng nên kiểm tra các thiết lập quyền riêng tư trên Zalo, đặc biệt là những tùy chọn liên quan đến đối tượng có thể xem bài đăng và thông tin cá nhân. Khi chia sẻ nội dung riêng tư, cần cân nhắc kỹ phạm vi người xem thay vì mặc định rằng toàn bộ danh sách bạn bè đều đáng tin cậy.

Người dùng cũng nên thận trọng với những bài đăng thông báo lịch trình theo thời gian thực, chẳng hạn việc đi du lịch dài ngày hoặc thường xuyên vắng nhà. Hạn chế chia sẻ những thông tin này khi chưa cần thiết sẽ giúp giảm nguy cơ để lộ thói quen sinh hoạt và thời điểm không có người ở nhà.

Bảo vệ tài khoản để tránh bị chiếm quyền truy cập

Những bức ảnh và video được lưu trữ hoặc chia sẻ qua tài khoản Zalo có thể trở thành mục tiêu bị khai thác nếu tài khoản rơi vào tay người khác. Khi đó, kẻ xấu có thể lợi dụng danh tính chủ tài khoản để liên hệ với bạn bè, người thân hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo.

Để hạn chế rủi ro, người dùng không nên chia sẻ mật khẩu, mã xác thực hay thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai. Cần đặc biệt cảnh giác với các đường link yêu cầu đăng nhập, xác minh tài khoản hoặc nhận quà, kể cả khi chúng được gửi từ tài khoản của người quen.

Ảnh: Chụp màn hình

Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, người dùng nên kiểm tra các phiên đăng nhập và thiết bị đã kết nối nếu ứng dụng hỗ trợ, đăng xuất những phiên không nhận ra và thực hiện các bước bảo vệ tài khoản theo hướng dẫn chính thức của Zalo.

Bên cạnh đó, cần duy trì việc cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới để tiếp cận các bản sửa lỗi và cải tiến bảo mật. Người dùng cũng nên bảo vệ điện thoại bằng mật khẩu hoặc phương thức xác thực phù hợp, tránh để người khác dễ dàng truy cập vào ứng dụng khi thiết bị bị thất lạc.

Rà soát hình ảnh để tránh vô tình lộ thông tin cá nhân

Trước khi đăng ảnh hoặc video, người dùng nên dành vài giây kiểm tra những chi tiết xuất hiện trong khung hình. Các thông tin như căn cước công dân, vé máy bay, hóa đơn, biển số xe, địa chỉ nhà hay tài liệu công việc đôi khi có thể xuất hiện ở hậu cảnh mà chủ nhân không để ý.

Ngay cả một bức ảnh chụp bàn làm việc hoặc video quay trong nhà cũng có thể vô tình để lộ thông tin cá nhân thông qua giấy tờ, màn hình máy tính hay những vật dụng có thông tin nhận diện.

Trong trường hợp cần chia sẻ hình ảnh, người dùng có thể cắt bỏ phần không cần thiết hoặc làm mờ các chi tiết nhạy cảm trước khi đăng. Với ảnh chụp tại một địa điểm cụ thể, nên cân nhắc liệu thông tin về vị trí có thực sự cần thiết hay không.

Đối với video, việc kiểm tra cần kỹ hơn vì các chi tiết nhạy cảm có thể chỉ xuất hiện trong một vài giây. Người dùng nên xem lại toàn bộ video trước khi đăng, thay vì chỉ kiểm tra hình ảnh đại diện hoặc đoạn mở đầu.

Cân nhắc trước khi đăng hình ảnh, video của người khác

Một bức ảnh sau khi được đăng tải có thể bị người xem chụp màn hình, tải xuống hoặc chuyển tiếp. Vì vậy, việc xóa bài đăng sau đó không bảo đảm mọi bản sao đã được xóa khỏi thiết bị của người khác.

Người dùng nên xin phép trước khi đăng ảnh, video có người khác, đặc biệt là những nội dung riêng tư hoặc có thể khiến người xuất hiện trong hình ảnh cảm thấy không thoải mái. Với trẻ em, cần thận trọng hơn khi chia sẻ hình ảnh đi kèm tên trường, lớp học, địa chỉ hoặc lịch trình sinh hoạt.

Ngoài nguy cơ phát tán ngoài ý muốn, hình ảnh chân dung và video có khuôn mặt, giọng nói rõ nét còn có thể bị lợi dụng để tạo nội dung giả bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Vì vậy, người dùng không nên công khai những hình ảnh nhạy cảm và cần cảnh giác nếu nhận được yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin bất thường từ tài khoản của người quen.

Trong những trường hợp này, nên xác minh qua một kênh liên lạc khác trước khi thực hiện yêu cầu. Nếu phát hiện hình ảnh bị sử dụng trái phép, người dùng có thể lưu lại bằng chứng, báo cáo nội dung vi phạm trên nền tảng và đề nghị gỡ bỏ.

Thực tế, việc sử dụng Zalo an toàn không đồng nghĩa với việc phải hạn chế hoàn toàn chia sẻ ảnh và video. Điều quan trọng là biết cách giữ chất lượng tệp, kiểm soát người xem, bảo vệ tài khoản và cân nhắc thông tin xuất hiện trong mỗi nội dung trước khi đăng tải.