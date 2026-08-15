Lời khuyên cho tất cả những ai thường xuyên gửi ảnh chụp màn hình qua Zalo, Messenger, SMS...

Người dùng cần thận trọng khi chia sẻ ảnh chụp màn hình qua Zalo, Messenger hay các ứng dụng nhắn tin để tránh bị mạo danh và lừa đảo.

Chụp và gửi ảnh màn hình là thao tác quen thuộc với nhiều người dùng smartphone, đặc biệt khi trò chuyện qua Zalo, Messenger hay các ứng dụng nhắn tin khác.

Từ chia sẻ một đoạn hội thoại, xác nhận đơn hàng, gửi thông tin chuyển khoản đến nhờ người khác hỗ trợ khi ứng dụng gặp lỗi, ảnh chụp màn hình thường được sử dụng như cách nhanh nhất để truyền tải thông tin.

Tuy nhiên, một bức ảnh tưởng như chỉ chứa nội dung cần chia sẻ có thể đồng thời lưu lại nhiều dữ liệu cá nhân khác. Nếu không kiểm tra kỹ trước khi gửi, người dùng có thể vô tình để lộ thông tin cho người không cần biết.

Dưới đây là 4 điều người dùng nên kiểm tra trước khi chia sẻ ảnh chụp màn hình.

Kiểm tra và che thông tin cá nhân trước khi gửi﻿

Trước khi chia sẻ ảnh chụp màn hình, người dùng nên kiểm tra xem trong ảnh có xuất hiện những thông tin cá nhân không cần thiết hay không. Tên đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ email, mã khách hàng, địa chỉ hoặc các thông tin có thể dùng để nhận diện một người đều cần được lưu ý.

Chẳng hạn, khi chụp màn hình một đơn hàng để gửi cho bạn bè, người dùng có thể chỉ muốn chia sẻ tên sản phẩm và trạng thái giao hàng. Tuy nhiên, ảnh cũng có thể hiển thị địa chỉ nhận hàng hoặc số điện thoại ở bên dưới.

Trong những trường hợp này, cách đơn giản nhất là cắt ảnh, che hoặc làm mờ phần thông tin không cần thiết trước khi gửi. Việc này chỉ mất vài giây nhưng giúp hạn chế đáng kể lượng dữ liệu cá nhân bị chia sẻ.

Không để lộ OTP, mật khẩu và mã xác thực﻿

Các thông tin liên quan đến đăng nhập và xác thực tài khoản cần được đặc biệt lưu ý. Người dùng có thể vô tình chụp màn hình khi trên thiết bị đang hiển thị mã OTP, mã xác thực, tên tài khoản hoặc những thông tin phục vụ quá trình đăng nhập.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Đây không phải là những dữ liệu nên xuất hiện trong ảnh được gửi cho người khác. Người dùng lưu ý không nên chụp và chia sẻ mã OTP hoặc mật khẩu chỉ để nhờ người khác hướng dẫn thao tác.

Nếu cần gửi ảnh để nhờ hỗ trợ kỹ thuật, hãy kiểm tra và che những thông tin nhạy cảm trước khi chia sẻ. Trong trường hợp không thực sự cần thiết, tốt nhất không đưa các dữ liệu xác thực vào ảnh ngay từ đầu.

Kiểm tra cả thông báo và thông tin của người khác﻿

Một trong những chi tiết dễ bị bỏ qua khi gửi ảnh chụp màn hình là những thông tin nằm ngoài nội dung chính.

Ví dụ, khi chụp một đoạn hội thoại, phía trên màn hình có thể xuất hiện thông báo từ ứng dụng khác. Những thông báo này đôi khi chứa tên người gửi, nội dung tin nhắn hoặc các thông tin riêng tư.

Tương tự, ảnh chụp cuộc trò chuyện có thể hiển thị tên, ảnh đại diện hoặc số điện thoại của người khác. Nếu bức ảnh được đăng công khai, những dữ liệu này cũng có thể bị nhiều người tiếp cận.

Vì vậy, sau khi chụp, người dùng nên xem lại toàn bộ ảnh thay vì chỉ kiểm tra phần thông tin mình định chia sẻ. Những nội dung không liên quan hoặc thuộc về người khác nên được cắt hoặc che trước khi gửi.

Kiểm tra lần cuối nếu đăng ảnh lên mạng xã hội﻿

Khi được đăng trên nền tảng công khai, một bức ảnh có thể nhanh chóng được chia sẻ, lưu lại hoặc tiếp cận bởi nhiều người hơn dự kiến.

Do đó, trước khi đăng ảnh chụp màn hình lên Facebook, Zalo, TikTok hay các nền tảng khác, người dùng nên phóng to và kiểm tra lại toàn bộ nội dung. Đặc biệt, cần chú ý những thông tin nằm ở các góc ảnh, thanh trạng thái, tên tài khoản, số điện thoại, mã QR hoặc nội dung cuộc trò chuyện.

Nếu chỉ cần chia sẻ một phần thông tin, hãy cắt ảnh để loại bỏ những phần không liên quan. Với dữ liệu nhạy cảm, có thể sử dụng công cụ làm mờ hoặc che trực tiếp trên ảnh.

Ảnh chụp màn hình là một tính năng đơn giản nhưng có thể chứa nhiều dữ liệu hơn người dùng tưởng. Vì vậy, thay vì chụp xong và gửi ngay, người dùng nên hình thành thói quen kiểm tra ảnh trước khi chia sẻ.

Chỉ vài giây rà soát và che những thông tin không cần thiết cũng có thể giúp hạn chế nguy cơ dữ liệu cá nhân bị tiết lộ ngoài ý muốn.