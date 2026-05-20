HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lời khuyên cho tất cả những ai đỗ xe dưới trời nắng nóng 40 độ

Khánh Vy
|

Đỗ xe dưới trời nắng nóng tưởng chỉ gây khó chịu tạm thời nhưng thực tế có thể ảnh hưởng đến cả sức khỏe người dùng lẫn tuổi thọ phương tiện nếu chủ quan trong thời gian dài.

Mùa hè với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm chạm ngưỡng 40 độ C đang khiến việc sử dụng ô tô trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Chỉ sau vài giờ đỗ ngoài trời, cabin xe có thể biến thành một “lò hấp” thực sự, không chỉ gây cảm giác ngột ngạt khi bước vào mà còn ảnh hưởng đến nội thất, thiết bị trong xe và cả sức khỏe người sử dụng.

Theo các chuyên gia, nhiều tài xế hiện vẫn đang duy trì những thói quen sai lầm khiến chiếc xe chịu tác động nặng nề hơn trong thời tiết nắng nóng.

Vừa lên xe đã bật điều hòa tối đa: Sai lầm rất phổ biến

Một trong những phản xạ quen thuộc của nhiều người là đóng kín cửa và bật điều hòa ở mức thấp nhất ngay khi bước vào xe. Tuy nhiên, đây lại là cách khiến cabin hạ nhiệt chậm hơn.

Khi ô tô đỗ lâu dưới nắng, lượng khí nóng tích tụ bên trong có thể khiến nhiệt độ cabin tăng lên rất cao, đặc biệt ở các bề mặt như vô lăng, taplo hay ghế da. Nếu không xả bớt hơi nóng trước, điều hòa sẽ phải hoạt động nặng hơn để làm mát toàn bộ không khí siêu nóng trong xe.

Các chuyên gia khuyến nghị nên mở cửa hoặc hạ kính vài chục giây trước khi bật điều hòa để đẩy khí nóng ra ngoài. Một số tài xế còn áp dụng mẹo hạ một cửa kính rồi đóng mở cửa đối diện nhiều lần để tạo luồng khí thoát nhiệt nhanh hơn.

Những chi tiết trong xe có thể nóng nguy hiểm hơn nhiều người nghĩ

Không chỉ không khí trong cabin, nhiều bề mặt trong xe cũng có thể đạt nhiệt độ rất cao sau thời gian dài phơi nắng. Vô lăng, dây an toàn, cần số hoặc ghế da đều có thể gây cảm giác bỏng rát khi chạm trực tiếp.

Điều này đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, khi làn da nhạy cảm dễ bị ảnh hưởng hơn người lớn. Vì vậy, người dùng được khuyến cáo không nên vội ngồi vào xe ngay lập tức mà nên dành thời gian làm mát cabin trước.

Đỗ xe sai chỗ khiến nội thất xuống cấp nhanh hơn

Ánh nắng gay gắt không chỉ gây nóng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của xe. Các chi tiết nhựa trên taplo có thể bạc màu hoặc nứt sau thời gian dài tiếp xúc nhiệt độ cao. Ghế da và gioăng cao su cũng dễ lão hóa nhanh hơn nếu thường xuyên bị phơi nắng.

Đây là lý do nhiều chuyên gia khuyến nghị ưu tiên đỗ xe ở nơi có bóng râm hoặc sử dụng tấm chắn nắng cho kính lái. Với những trường hợp phải đỗ lâu ngoài trời, bạt phủ hoặc phim cách nhiệt cũng giúp giảm đáng kể lượng nhiệt hấp thụ vào cabin.

Đừng để những vật dụng này trong xe nóng

Một lưu ý khác thường bị bỏ quên là không nên để các vật dụng nhạy nhiệt trong cabin khi xe phơi nắng lâu. Pin dự phòng, bật lửa, chai xịt áp suất, điện thoại hay các thiết bị điện tử đều có thể gặp rủi ro khi nhiệt độ trong xe tăng quá cao.

Ngay cả chai nước uống để lâu trong xe nóng cũng có thể bị ảnh hưởng chất lượng và là nguyên nhân của nhiều vụ gây cháy xe.

Xe cũng cần được “chăm sóc mùa nóng”

Không chỉ người ngồi trong xe, bản thân phương tiện cũng chịu áp lực lớn hơn trong thời tiết nắng nóng kéo dài. Lốp xe, nước làm mát và hệ thống điều hòa đều cần được kiểm tra thường xuyên hơn vào mùa hè.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên bơm lốp quá căng trong thời tiết nóng và cần theo dõi tình trạng nước làm mát để hạn chế nguy cơ xe quá nhiệt khi vận hành đường dài.

Tuyệt đối không để trẻ nhỏ hoặc vật nuôi trong xe kín

Đây là cảnh báo được nhắc lại nhiều lần mỗi mùa hè. Nhiệt độ trong ô tô đóng kín có thể tăng rất nhanh chỉ sau thời gian ngắn, ngay cả khi ngoài trời không quá gay gắt.

Việc để trẻ nhỏ hoặc vật nuôi ở lại trong xe dù chỉ vài phút cũng tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt nguy hiểm.

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc
Tags

nắng nóng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

00:37
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại