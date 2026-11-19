Kẻ gian thường không lừa ở khoản tiền hàng vài chục hay vài trăm nghìn đồng. Cú lừa thật nằm ở cuộc gọi tiếp theo báo “chuyển nhầm”, “hủy hội viên”, với cả một nhóm người chia nhau đóng vai.

Ngày 08/9/2026, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 7 đối tượng trong một đường dây giả danh shipper. Bước đầu, nhóm này được xác định đã chiếm đoạt gần 400 triệu đồng của nhiều người mua hàng trực tuyến. Trước đó, ngày 07/8/2026, Công an tỉnh Hưng Yên công bố vụ một phụ nữ suýt mất hơn 28 triệu đồng vì làm theo hướng dẫn “hoàn tiền” của shipper giả. Tháng 10/2026, Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) cũng phát cảnh báo về việc kẻ gian mạo danh shipper, nhân viên chăm sóc khách hàng và lập fanpage giả để yêu cầu khách chuyển khoản, cung cấp mã OTP.

Người dễ bị nhắm tới nhất là những ai thường vắng nhà khi hàng đến, quen nhờ bảo vệ, lễ tân hoặc người nhà nhận giúp rồi chuyển khoản sau. Bản thân việc chuyển khoản cho shipper không có gì sai. Rủi ro chỉ xuất hiện khi người mua trả tiền mà không đối chiếu đơn hàng.

Nguyên tắc cốt lõi gồm ba điều.

- Chỉ thanh toán khi đơn khớp với đơn đã đặt trên ứng dụng.

- Kiểm tra hàng trước khi trả tiền.

- Tuyệt đối không bấm đường link, cài ứng dụng, quét mã QR lạ hay nhập bất kỳ “mã xác nhận” nào theo hướng dẫn của người tự xưng shipper, kể cả khi họ nói đang giúp bạn lấy lại tiền.

Ảnh minh họa

Đường dây ở Lạng Sơn hoạt động từ ngày 05/8/2026. Ngày 28/8/2026, công an phát hiện nhóm này tại một căn nhà sàn ở thôn Hoan Trung, xã Vũ Lễ. Các đối tượng thuê nhà, mua điện thoại, sim và tài khoản ngân hàng không chính chủ, lập Facebook giả, đồng thời thu thập dữ liệu của những khách từng đặt hàng trực tuyến.

Nhóm chia làm ba tuyến. Tuyến 1 đóng vai shipper, gọi điện báo khách “vô tình đăng ký” một gói dịch vụ 4 triệu đồng/tháng. Khi nạn nhân lo sợ và muốn hủy, cuộc gọi được chuyển sang tuyến 2 đóng vai nhân viên kho để củng cố niềm tin. Tuyến 3 đóng vai nhân viên tổng công ty giao hàng, nhắn tin qua Facebook giả và hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do nhóm chuẩn bị. Các đối tượng bị khởi tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Vụ ở Hưng Yên là một biến thể khác. Ngày 02/8/2026, chị T.T.P. (sinh năm 1990, phường Trần Lãm) nhận cuộc gọi của một người tự xưng shipper. Người này nói đã gửi nhầm số tài khoản thanh toán đơn hàng và đề nghị chị gửi khiếu nại để đơn vị vận chuyển hoàn tiền. Chị được dẫn tới một trang Facebook mang tên đơn vị chuyển phát. Sau đó, một người khác đóng vai chăm sóc khách hàng gửi cho chị dãy số gọi là “mã xác nhận hoàn tiền” và yêu cầu nhập vào ứng dụng ngân hàng. Khi chị nhập, màn hình lại hiện lệnh chuyển hơn 28 triệu đồng. Thấy nghi, chị dừng lại và trình báo công an.

Nếu nạn nhân làm theo đến cùng, thiệt hại có thể rất lớn. Tháng 5/2025, một phụ nữ ở Hà Nội mất hơn 900 triệu đồng sau khi được “hướng dẫn” nhận lại tiền chuyển nhầm và hủy thẻ hội viên. Bộ Công an cũng từng cảnh báo hai chiêu khác: shipper giả mang hàng kém chất lượng đến, đòi thanh toán nhưng không cho kiểm tra, hoặc dụ khách cài ứng dụng “theo dõi đơn hàng” để chiếm quyền điều khiển điện thoại.

5 việc cần làm trước khi bấm chuyển khoản

Đối chiếu đơn trên ứng dụng. Mở ứng dụng sàn hoặc đơn vị vận chuyển, kiểm tra mã đơn, số tiền thu hộ và trạng thái giao hàng. Nếu không có đơn nào khớp, từ chối nhận và không trả tiền.

Kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu shipper không cho kiểm tra, hãy liên hệ người bán hoặc tổng đài của đơn vị vận chuyển.

Chỉ chuyển tiền khi hàng đã được nhận. Nếu nhờ người khác nhận hộ, chỉ chuyển khoản sau khi người đó xác nhận đã cầm đúng kiện hàng trên tay.

Ưu tiên thanh toán qua sàn. Thanh toán qua ví hoặc cổng thanh toán của sàn ngay khi đặt hàng, hạn chế chuyển khoản tay vào tài khoản cá nhân. Không quét mã QR không rõ nguồn gốc.

Để ý cảnh báo của ngân hàng. Từ năm 2026, nhiều ngân hàng mở rộng tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận. Khi ứng dụng ngân hàng hiện cảnh báo, hãy dừng giao dịch để kiểm tra lại.