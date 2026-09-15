Lời khuyên cho người gửi tiết kiệm ngân hàng từ 1 tỷ trở lên

Gửi tiết kiệm tiền tỷ, cần lưu tâm những gì?

Với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lựa chọn ngân hàng và kỳ hạn không còn là câu chuyện đơn giản kiểu "nơi nào lãi cao nhất thì gửi". Khi số tiền đủ lớn, chênh lệch lãi suất vài phần trăm có thể tạo ra khoản tiền đáng kể, nhưng ngược lại, chỉ một quyết định phân bổ thiếu hợp lý cũng có thể khiến người gửi mất tính chủ động trong một thời gian dài.

1. Không nên dồn tiền tỷ vào chung một sổ tiết kiệm

Với khoản tiền lớn, điều đầu tiên cần làm là chia nhỏ tiền gửi thay vì mở một sổ duy nhất cho toàn bộ số tiền. Cách này giúp bạn chủ động hơn nếu phát sinh nhu cầu sử dụng tiền trước hạn.

Chẳng hạn, với 1 tỷ đồng, bạn có thể chia thành 3-4 sổ tiết kiệm với các hạn mức và kỳ hạn khác nhau. Khi cần tiền, bạn chỉ phải tất toán 1 cuốn sổ tiết kiệm, trong khi các khoản còn lại vẫn tiếp tục hưởng lãi theo kỳ hạn ban đầu. Đây là điểm rất đáng lưu ý bởi nếu rút trước hạn toàn bộ một khoản tiền lớn, phần lãi nhận được có thể bị ảnh hưởng đáng kể tùy theo quy định của ngân hàng và sản phẩm tiền gửi.

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Việc chia tiền làm nhiều sổ tiết kiệm cũng tạo ra nhiều lựa chọn khi đáo hạn. Người gửi có thể quyết định tái tục một phần, chuyển một phần sang kỳ hạn khác hoặc giữ lại tiền mặt mà không phải động đến toàn bộ khoản tiết kiệm.

2. Nên chia tiền theo "thang kỳ hạn" thay vì chọn một kỳ hạn duy nhất

Nếu có 1 tỷ đồng, không nhất thiết phải chọn giữa gửi 6 tháng hay 12 tháng cho toàn bộ số tiền. Một cách linh hoạt hơn là xây dựng "thang kỳ hạn", nghĩa là chia tiền thành nhiều phần và gửi ở các kỳ hạn khác nhau.

Ví dụ, 1 tỷ đồng có thể được phân bổ thành 300 triệu đồng kỳ hạn 3-6 tháng, 300 triệu đồng kỳ hạn 6-9 tháng và 400 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng. Khi đó, cứ sau một khoảng thời gian nhất định, bạn lại có một khoản đáo hạn, như vậy vừa duy trì được một phần tiền ở kỳ hạn dài để hưởng mức lãi suất tốt hơn, vừa không bị khóa toàn bộ dòng tiền trong 12 tháng.

Cách này đặc biệt phù hợp với người chưa xác định chính xác thời điểm sẽ sử dụng tiền. Thay vì phải lựa chọn giữa "lãi suất cao nhưng kém linh hoạt" và "linh hoạt nhưng lãi thấp hơn", bạn có thể phân bổ cả hai trong cùng một danh mục.

Quan trọng hơn, thang kỳ hạn giúp giảm rủi ro phải gửi lại toàn bộ số tiền tại một thời điểm. Nếu lãi suất thị trường thay đổi, bạn vẫn có những khoản lần lượt đáo hạn để điều chỉnh chiến lược.

3. Cần một kế hoạch riêng cho phần tiền lãi

Với khoản tiền gửi lớn, người gửi cũng nên có kế hoạch riêng cho phần tiền lãi. Không ít người có xu hướng đến ngày đáo hạn sẽ cộng cả tiền gốc và lãi rồi tiếp tục gửi lại toàn bộ. Cách này đơn giản nhưng không phải lúc nào cũng tối ưu.

Ảnh minh họa

Nếu mục tiêu ban đầu là tích lũy dài hạn, việc nhập lãi vào gốc và tái tục có thể giúp số tiền gửi tăng dần theo thời gian. Nhưng nếu bạn có những khoản chi lớn trong năm, tiền lãi có thể được tách ra để phục vụ các mục tiêu như bảo hiểm, học tập, du lịch, chăm sóc sức khỏe hoặc một khoản dự phòng riêng.

Một cách khác là sử dụng tiền lãi như một "dòng tiền định kỳ". Chẳng hạn, bạn có thể xác định trước phần lãi hàng năm sẽ được dùng cho một số mục tiêu cụ thể, từ đó lên kế hoạch tài chính trong khi vẫn bảo toàn được phần tiền gốc.

Suy cho cùng, với khoản tiền từ 1 tỷ đồng trở lên, gửi tiết kiệm hiệu quả không nằm ở việc tìm được một mức lãi suất cao nhất tại một thời điểm. Điều quan trọng hơn là chia tiền hợp lý, phân bổ nhiều kỳ hạn, duy trì một phần thanh khoản và có kế hoạch rõ ràng cho cả tiền gốc lẫn tiền lãi.