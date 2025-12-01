Lời khai mới nhất của Phan Thị Diễm

Ngày 1/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an xã Nam Phước vừa xác minh, làm rõ nhanh 2 vụ trộm cắp xe máy liên tiếp diễn ra trên địa bàn xã.

Các đối tượng gây án được xác định là Mai Xuân Hải (SN 1993, trú phường Thanh Khê) và Phan Thị Diễm (SN 1990, trú xã Phú Thuận).

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 26/11, bà N.T.K.G. trú thôn Long Xuyên 2 trình báo về việc mất một xe máy khi đậu trước một cửa hàng tiêu dùng tại khu phố chợ Nam Phước.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Nam Phước xác định Hải và Diễm là 2 đối tượng gây án và tiến hành triệu tập làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận thêm một vụ trộm xe Future BKS 76F1-054.xx vào ngày 9/11/2025 tại thôn Long Xuyên 2.

Công an xã Nam Phước tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.



