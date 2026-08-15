Lời khai hé lộ diễn biến vụ nữ nhân viên thư viện bị sát hại, đối tượng thừa nhận một điều

Sau buổi liên hoan tại trường, Nguyễn Hồng Lĩnh đến phòng nữ nhân viên thư viện để nói chuyện. Hai người xảy ra mâu thuẫn, sau đó người phụ nữ tử vong.

Sáng 15/8, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Lĩnh (38 tuổi, giáo viên môn Thể dục Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy) để điều tra về hành vi sát hại nữ nhân viên thư viện cùng trường.

Nạn nhân trong vụ án là chị L.T.M.D. (39 tuổi, trú xã Ea Vy, tỉnh Đắk Lắk). Chị D. là nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chỉnh, xã Ea Vy. Lĩnh là giáo viên dạy thể dục cùng trường.

Trước đó, ngày 11/8, Công an xã Ea Vy tiếp nhận tin báo của người thân chị D. về việc chị mất tích, điện thoại không liên lạc được. Theo đơn trình báo, ngày 10/8, Trường Tiểu học Lê Đình Chỉnh tổ chức tiệc liên hoan. Đến tối cùng ngày, sau khi tiệc kết thúc, chị D. cùng một số giáo viên nữ dọn dẹp bát đĩa rồi về phòng tập thể nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, mọi người sang phòng thì không thấy chị D. và phát hiện một số vật dụng trong phòng bị cháy. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Vy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương điều tra, xác minh và lấy lời khai những người liên quan.

Đối tượng Nguyễn Hồng Lĩnh (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 12/8, công an xác định Nguyễn Hồng Lĩnh có nghi vấn liên quan đến việc chị Diễm mất tích nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Lĩnh tỏ ra bình thản, quanh co và cho rằng bản thân không liên quan. Tuy nhiên, trước các chứng cứ, tài liệu thu thập được, đến 23h ngày 13/8, Lĩnh khai nhận do ghen tuông nên đã sát hại chị Diễm tại trường học, sau đó chở thi thể về rẫy của gia đình để chôn phi tang.

Tại cơ quan công an, Lĩnh khai trước đây có tình cảm với chị D. Trong thời gian nghỉ hè, hai người ít gặp nhau và chị Diễm từ chối gặp mặt.

“Trước đây, tôi có tình cảm với cô D.. Gần đây, do ít gặp và cô Diễm từ chối gặp mặt nên tôi tìm đến phòng cô để nói chuyện sau khi tham gia liên hoan và uống bia tại trường.

Khi đến nơi, tôi nghe cô Diễm nói chuyện điện thoại với một người đàn ông, xưng hô ‘vợ chồng’. Do ghen tuông, tôi hỏi nhưng cô Diễm không trả lời khiến tôi tức giận. Sau đó, tôi siết cổ cô. Khoảng 2-3 phút sau, thấy cô D. không còn phản ứng, tôi buông tay và kiểm tra thì phát hiện cô đã tử vong.”

Hiện trường phòng ngủ của nạn nhân L.T.M.D. tại Trường tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy. (Ảnh: người dân địa phương cung cấp)

Ngoài ra, Lĩnh cũng thừa nhận việc đốt một số vật dụng trong phòng với mục đích loại bỏ dấu vết:

“Tôi lo lắng, hoang mang nên tìm cách xóa dấu vết tại hiện trường. Sau đó, tôi đưa cô Diễm ra sân, chở về rẫy và phủ bạt. Hôm sau, tôi mang xẻng ra rẫy và chôn cô D. tại đây.”

Được biết, Lĩnh đã có vợ và hai con. Chị D. ly hôn từ tháng 3/2026 và hiện nuôi hai con nhỏ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.