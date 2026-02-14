Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi đâm tử vong bạn trai trong nhà trọ

Ngày 14/2, báo Công an nhân dân đưa tin, Công an xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Thị N. Y. (SN 2010, quê Vĩnh Long) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

Trước đó rạng sáng 13/2, tại nhà trọ thuộc ấp Gò Thuyền B, xã Tân Hưng, người dân nghe tiếng la hét chửi mắng nhau phát ra từ một phòng trọ nên chạy đến kiểm tra.

Tại đây, mọi người phát hiện T.H.N. (SN 2009, quê Tây Ninh) ôm vết thương ở vùng cổ và vùng ngực chạy ra ngoài rồi gục xuống.

Nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Công an nhân dân).

Theo thuật lại trên tờ Tuổi trẻ, nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Tân Hưng cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường chuyển viện lên tuyến trên do vết thương quá nặng.

Báo Dân việt thuật lời khai ban đầu của nghi phạm khai như sau: Khoảng 2 giờ ngày 13/2, Y. và bạn trai cự cãi lớn tiếng với nhau, được một lúc thì lặng im.

Sự việc tưởng dừng lại, nhưng gần một giờ sau, 2 bên phát sinh mâu thuẫn tiếp tục la lối, sau đó xảy ra xô xát.

Do thiếu kiềm chế, đối tượng Y. lấy cây kéo đâm trúng vùng cổ và ngực bên trái của nạn nhân.