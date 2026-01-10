Tài xế N.Đ.T làm việc tại cơ quan công an.

Làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp, tài xế N.Đ.T (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cho biết, tối 7/1, lái xe chở khách (nhà xe H.H, địa chỉ tại Đồng Tháp) đi từ TPHCM đến Chợ Gạo - Mỹ Tho (Đồng Tháp). Khi xe khách ra khỏi cao tốc, đến đoạn đường dẫn hướng ra ngã tư Đồng Tâm (Đồng Tháp) thì xảy ra va chạm với xe tải biển số 15LD-xxx.xx. Va chạm làm gãy kính chiếu hậu của xe khách nhưng tài xế xe tải không dừng lại giải quyết.

Tài xế T. khai, do nóng vội và lo sợ bị công ty bắt đền tiền thay kính chiếu hậu nên đã quyết định đuổi theo để yêu cầu tài xế xe tải bồi thường.

Trong quá trình truy đuổi, xe tải chạy về hướng ngã tư Đồng Tâm, tài xế T. lái xe khách đuổi theo và đi không đúng phần đường, chuyển làn đường liên tục, quay đầu xe ngay tại ngã tư.

Tài xế T. thừa nhận, chỉ dừng rượt đuổi khi xe tải rẽ vào đường khác và bị hành khách trên xe phản ứng dữ dội, yêu cầu dừng xe để xuống, nên buộc phải dừng xe trước một quán cơm để khách xuống.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm vi phạm của tài xế xe khách.

Hành khách hoảng loạn trên xe. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 8/1, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip ghi lại cảnh hoảng loạn, la hét và bức xúc của hàng chục khách khách trên xe khách của nhà xe H. trong suốt quá trình xe khách đuổi theo xe tải.

Trong nội dung đoạn clip quay từ bên trong xe, tiếng động cơ gầm rú hòa với tiếng la hét thất thanh của khách. Trong cơn hoảng loạn đó, nhiều hành khách loạng choạng bám chặt vào thành ghế, thậm chí có khách còn quỳ xuống sàn xe van xin tài xế dừng xe. Bất chấp sự hoảng loạn, van xin của khách, tài xế vẫn đạp ga, dí phanh, đánh lái rượt đuổi xe tải.