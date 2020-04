Lời khai của những người trong căn hộ nơi tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong

Ngày 6/4, Công an huyện Nhà Bè đang phối hợp cùng Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ việc tiến sĩ Bùi Quang Tín (SN 1976, là giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, nguyên Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM) tử vong do rơi tầng cao đang gây xôn xao dư luận.



Theo điều tra, khoảng 12h30 ngày 5/4, anh T.V.D, (SN 1988, Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế Trường Đại học Ngân hàng) có mời 8 đồng nghiệp khác là các cán bộ công tác tại Trường Đại học Ngân Hàng đến ăn trưa ở căn hộ tầng 14 chung cư New Sài Gòn (Hoàng Anh Gia Lai 3) ở huyện Nhà Bè, TPHCM.

Trong số những người được mời có ông Tín. Quá trình ăn uống thì nhóm có dùng 3 chai rượu và nửa thùng bia.

Đến 15h30 cùng ngày, buổi tiệc kết thúc thì 1 số người ra về. Lúc này, trong căn hộ chỉ còn anh D. và ông N.Đ.T. (SN 1979, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng) cùng ông Tín nói chuyện.

Chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Đến 17h30 cùng ngày, anh D. có việc nên rời khỏi nhà để gặp bạn. Trong căn hộ chỉ còn ông T. và ông Tín nói chuyện. Chừng 30 phút sau, anh D. nhận được điện thoại của ông T. nói là quay lại căn hộ và xảy ra vụ việc ông Tín rơi lầu.

Theo ông T. cho biết, sau khi anh D. rời đi thì cả ông cùng ông Tín tiếp tục nói chuyện. Sau đó, ông Tín nói là tự đi về nhà thì ông T. đỡ lại ghé nằm nghỉ.

Một lúc sau, ông T. nghe tiếng động mạnh phát ra từ khu vực giếng trời nên đã ra kiểm tra. Ông T. cho hay, do đã uống nhiều rượu mắt bị cận nên không thấy phía dưới. Do đó, ông T. đã điện thoại cho anh D. quay trở lại căn nhà. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Liên quan tối cùng ngày, tối 6/4,Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM đã thông tin chính thức về vụ việc tiến sĩ Bùi Quang Tín là giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, nguyên Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

Theo đó, ông Tín mất vào hồi 17h35 ngày 5/4 tại chung cư ở huyện Nhà Bè. Tiến sĩ Bùi Quang Tín công tác tại Trường Đại học Ngân hàng TPHCM từ năm 2012 đến nay.

Chung cư nơi tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong.

Trong thời gian làm việc, tiến sĩ Bùi Quang Tín đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp phát triển của trường được nhà trường ghi nhận và đánh giá cao. Đây là mất mát và nỗi buồn lớn với toàn thể cán bộ, viên chức của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân sự việc và sẽ thông tin khi có kết quả chính thức.

Trong 1 diến biến, bà Nguyễn Thanh Bích (SN 1975, ngụ quận Bình Thạnh) là vợ của tiến sĩ Bùi Quang Tín đã có buổi làm việc và tường trình sự việc với công an xung quanh cái chết của chồng mình. Trong buổi làm việc, bà Bích nghi ngờ về cái chết của chồng mình là ông Tín. Đồng thời, bà Bích cho rằng cái chết của chồng mình là do án mạng?

Được biết, ông Bùi Quang Tín hiện là luật sư, tiến sĩ, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Trường Doanh nhân BizLight; Thành viên sáng lập Công ty luật Globalink; Thành viên đoàn Luật sư TP HCM.

Tiến sĩ Tín có hơn 23 năm nghiên cứu, giảng dạy và làm việc thực tiễn trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và trên 7 năm nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực pháp lý. Ông đồng thời là giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường Đại học lớn trong cả nước và tại các doanh nghiệp, định chế tài chính lớn về các chuyên đề tài chính, ngân hàng, pháp lý.