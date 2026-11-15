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Lời khai của người phụ nữ đánh mẹ chồng hơn 80 tuổi ở Hà Nội

Thanh Hà
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TPO - Tại cơ quan công an, người phụ nữ khai đã thiếu kiểm soát dẫn đến việc đánh mẹ chồng hơn 80 tuổi. Tại cuộc họp gia đình, người này cho biết đã xin lỗi mẹ chồng và cam kết không tái phạm.

Như tin đã đưa, ngày 12/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà đi lại khó khăn, bị một người phụ nữ hành hung ngoài sân, tại xã Hồng Sơn, TP Hà Nội.

- Ảnh 1.

Bà Đ. trong đoạn clip.

Trong clip, người phụ nữ túm vai, giằng co và lắc mạnh người cụ. Người này sau đó dùng tay tát vào mặt khiến cụ bà ngã xuống sân, rồi tiếp tục lớn tiếng quát tháo, vung tay đánh cụ.

- Ảnh 2.

Công an xã Hồng Sơn làm việc với bà Đ.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng, Công an xã Hồng Sơn đã lập tức vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Kết quả xác định, sự việc xảy ra khoảng 7h ngày 10/11/2025 tại thôn Tân Độ, xã Hồng Sơn. Người phụ nữ trong video là N.T.Đ (SN 1967), cụ bà là N.T.L (SN 1943), cùng trú tại xã Hồng Sơn, có quan hệ mẹ chồng, con dâu.

Tại cơ quan công an, bà Đ. thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát, cho biết đã xin lỗi cụ L. tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Hiện Công an xã Hồng Sơn tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không phát tán trái phép hình ảnh cá nhân của người khác trên mạng xã hội.

Tags

mẹ chồng

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