Lời khai của người mẹ bạo hành tử vong bé gái 4 tuổi ở Hà Nội: "Mong cháu sẽ siêu thoát và đầu thai vào một nơi khác tốt hơn"

Chiều 7/5, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người. Tâm là mẹ đẻ của cháu B.T.H. - bé gái 4 tuổi tử vong tại Bệnh viện E sau nhiều ngày bị bạo hành tại phòng trọ ở phường Phú Diễn, Hà Nội.

Trước đó, người tình của Tâm là Nguyễn Văn Hiệp cũng đã bị khởi tố về cùng tội danh. Đến nay, cả hai đối tượng trực tiếp liên quan đến cái chết của cháu H. đều phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất theo điều luật.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, sự việc dẫn đến cái chết của cháu H. có nguồn cơn từ những hành vi tưởng chừng vô cùng nhỏ nhặt trong sinh hoạt thường ngày.

Sáng 3/5, Tâm cùng Hiệp đã tát và dùng dép đánh vào mặt cháu H. nhiều lần với lý do cháu chậm đánh răng, rửa mặt. Đến chiều cùng ngày, sau khi đi chơi về, Tâm phát hiện con gái đang định lấy bánh kẹo ra ăn. Cho rằng cháu "ăn vụng", người mẹ 20 tuổi tiếp tục dùng dép đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt con, sau đó bắt cháu đứng ở góc nhà.

Khi thấy bé gái 4 tuổi vì hoảng sợ mà tiểu tiện ra quần, Tâm dùng tay đánh tiếp vào mặt cháu rồi ép vào nhà tắm.

Tại đây, Hiệp phát hiện cháu H. nghịch nước nên đã ra tay với mức độ tàn nhẫn được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng: dùng chân kẹp chặt đầu cháu bé, một tay giữ người, tay còn lại cầm vòi hoa sen xịt liên tục vào miệng và mũi cháu. Hiệp chỉ dừng lại khi nạn nhân không còn khả năng gào khóc hay giãy giụa.

Đáng chú ý, suốt quá trình diễn ra hành vi tàn bạo này, Tâm chứng kiến toàn bộ nhưng không can ngăn, không nói bất kỳ lời nào và bỏ ra ngoài. Đây là tình tiết được cơ quan chức năng đánh giá là có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng khi xem xét vai trò của người mẹ trong vụ án.

Lời khai tại cơ quan công an cho thấy, hành vi bạo hành cháu H. không phải xảy ra một lần. Kể từ khi cháu bé về sống cùng mẹ và người tình của mẹ vào tháng 3/2026, trong suốt khoảng một tháng, Tâm và Hiệp đã nhiều lần ra tay với tần suất 2-3 ngày một lần.

Hung khí được sử dụng đa dạng, gồm dép, chổi, cán hót rác và móc quần áo. Ngoài đánh đập, hai đối tượng còn áp dụng nhiều hình thức ngược đãi khác như buộc chai nước nặng vào cổ cháu bé, bỏ đói nhiều ngày liền. Riêng giai đoạn từ ngày 1/5 đến 3/5 tức ba ngày trước khi xảy ra hậu quả tử vong - cháu H. đã bị bỏ đói liên tục.

Tâm khai trước cơ quan điều tra rằng do đang mang thai nên cảm thấy mệt mỏi, không trực tiếp chăm sóc con gái mà giao toàn bộ việc tắm rửa, vệ sinh cho người tình. Một trong những nguyên nhân khiến cháu H. bị đánh là vì ban đêm thức dậy và tiểu tiện ra giường - hai người đã đánh thức cháu dậy để đánh, sau đó kiểm tra và phát hiện trên người cháu nhiều vết bầm tím.

Chiều 3/5, sau khi phát hiện cháu H. không còn phản ứng, Hiệp và Tâm mới tìm cách sơ cứu rồi gọi cấp cứu. Cháu được đưa vào Bệnh viện E trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định lên tới 99%. Sau ba ngày các bác sĩ nỗ lực hồi sức, đến chiều 6/5, bé gái 4 tuổi đã không qua khỏi.

Theo Báo An ninh Thủ đô, tại cơ quan điều tra, Tâm tỏ ra bình tĩnh khi khai nhận hành vi của mình. Người mẹ 20 tuổi nói: "Em nhận thức được hành vi của mình là sai trái và vi phạm pháp luật. Em cảm thấy em không xứng đáng làm mẹ của cháu. Mong là cháu sẽ siêu thoát và đầu thai vào một nơi khác tốt hơn".

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý cả hai bị can theo quy định pháp luật.