Chiều 2/4, nguồn tin Tiền Phong cho biết, tại cơ quan công an, nghi can liên quan đã khai nhận hành vi dùng tay, chân và thanh gỗ để đánh bé trai 8 tháng tuổi khi bé khóc.

Nguồn tin cho hay, khoảng 17h chiều 30/3, bà Trần Thị Thúy Hằng (SN 1987, quê tỉnh Kiên Giang) đến Công an phường Thới Hòa trình báo việc bé trai Nguyễn Hiếu Trọng (8 tháng tuổi) tử vong tại nhà thuê của bà Hằng ở đường NDJ4 (Khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát , Bình Dương ) chưa rõ nguyên nhân.

Bà Hằng sinh sống cùng chồng và con gái Lê Trần Thúy Vy (SN 2008), làm nghề giữ trẻ thuê từ khoảng giữa năm 2023 đến nay tại đường DJ4, khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Ngày 23/3, bà Hằng thỏa thuận với chị Nguyễn Huỳnh Khánh Như (SN 2003, quê tỉnh Hậu Giang) giữ thuê con của chị Như gồm hai cháu, trong đó có bé Nguyễn Hiếu Trọng, thời gian giữ cả ngày lẫn đêm với giá tiền giữ thuê là 4,5 đồng/tháng/hai cháu.

Ngày 25/3, bà Hằng gọi yêu cầu Vy giữ bé Trọng tại phòng ngủ. Khi bé Trọng khóc, Vy đã dùng tay và cây gỗ đánh vào vùng bụng, lưng, tay bé Trọng.

Bé trai được xác định tử vong trước khi đưa tới Trung tâm y tế thị xã Bến Cát

Khoảng 14h chiều 30/3, bà Hằng lại giao bé Trọng cho Vy giữ và cho bé ăn, uống rồi ngủ. Khoảng 16h cùng ngày, bé Trọng thức dậy và khóc. Bực tức, Vy dùng chân đá mạnh 2 cái bên hông bé Trọng rồi tiếp tục dùng tay đánh mạnh vào vai phải của bé. Thấy bé Trọng nín, Vy quay qua dỗ bé khác. Lúc sau, thấy bé Trọng úp mặt vào gối, nằm im, không cử động, Vy chạy xuống tầng trệt báo cho ba mẹ biết.

Bà Hằng đưa bé Trọng đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Bến Cát. Xác minh tại Trung tâm y tế thị xã Bến Cát về tình trạng thương tích của bé Nguyễn Hiếu Trọng được cung cấp đã tử vong ngoại viện.

Ngày 31/3, Trần Lê Thúy Vy đã đến Công an thị xã Bến Cát đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của bản thân.

Cơ quan công an đánh giá, hành vi dùng chân, tay và cây gỗ đánh, đá vào vùng bụng, hông, lưng là những vị trí nguy hiểm đến tính mạng bé Nguyễn Hiếu Trọng của Trần Lê Thúy Vy có dấu hiệu của tội “ Giết người ”. Công an thị xã Bến Cát đã báo cáo, đề xuất Công an tỉnh Bình Dương phối hợp điều tra xử lý các bước tiếp theo.