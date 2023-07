Lời khai của nghi phạm sát hại chủ nợ, chôn xác phi tang

Chiều 3/7, đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết, sau khi đưa về trụ sở để lấy lời khai, nghi phạm Lê Đức Đông (51 tuổi, quê Bình Phước) thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời cho biết lý do gây án .

Đông nói rằng, chiều 30/6, anh Nguyễn Văn Thu (33 tuổi, quê Bình Phước) điều khiển xe máy tới nhà Đông để đòi nợ. Tại đây, do Đông không có tiền trả nợ nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình lời qua tiếng lại, anh Thu nói với Đông “hôm nay nếu không lấy được tiền sẽ một mất, một còn”.

Công an khám nghiệm hiện trường

Bị anh Thu đe dọa, Đông nảy sinh ý định sát hại chủ nợ. Khi anh Thu đang ngồi quay lưng thiếu quan sát, Đông cầm búa lại gần, đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân gục ngã xuống đất, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Đông bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải rồi giấu trong thùng phi. Đến khuya ngày 30/6, Đông một mình đưa thi thể nạn nhân đến bãi đất trống ở ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, cách hiện nhà khoảng 1km rồi đào hố chôn hòng phi tang xác.

Nghi phạm Lê Đức Đông

Đến ngày 2/7, cơ quan công an nhận được trình báo của gia đình anh Nguyễn Văn Thu về việc anh này mất tích từ ngày 30/6 đến nay. Quá trình vào cuộc xác minh, điều tra, cơ quan công an phát hiện Lê Đức Đông có biểu hiện nghi vấn nên mời về cơ quan công an làm việc.

Sáng ngày 3/7, từ lời khai của nghi phạm, công an đến vị trí nơi nạn nhân bị chôn và tiến hành phong tỏa để khai quật thi thể phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Cơ quan chức năng tiến hành khai quật thi thể để khám nghiệm

Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ nghi phạm để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng.