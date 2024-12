Lời khai của kẻ tàn nhẫn phóng hỏa quán karaoke ở Hà Nội khiến 11 người chết

Hình ảnh nghi phạm C.V.H xách theo xô nghi đựng xăng hất vào ngôi nhà 258 đường Phạm Văn Đồng. Ảnh cắt từ camera an ninh

Đến khoảng 0h00’ ngày 19/12/2024, Công an Thành phố đã bắt giữ được đối tượng nghi vấn là C.V.H.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng Công an nhận định nghi vấn quán café bị đốt và đã khẩn trương truy tìm, bắt giữ đối tượng gây án.

Hiện Giám đốc Công an Thành phố tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định và xác minh, làm rõ danh tính các nạn nhân. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy.

Minh Ngọc