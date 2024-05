Lời khai của kẻ hành hạ cụ bà tại cơ sở do Quỹ Trăng Khuyết quản lý

Ngày 2-5, VKSND quận 12 (TP HCM) cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Văn Giỏi (SN 1950, ngụ quận 12) về tội "Hành hạ người khác".

Theo cáo trạng, ông Huỳnh Văn Giỏi được Quỹ Trăng Khuyết (mô hình doanh nghiệp xã hội) giao nhiệm vụ trông coi, lo việc ăn uống cho 14 cụ già neo đơn tại cơ sở quận 12.

Tháng 8-2022, cụ V.T.T (SN 1938) được tiếp nhận và đưa vào Quỹ Trăng Khuyết - cơ sở quận 12. Từ ngày 26 đến 31-3-2023, ông Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Sự việc được người dân quay clip và đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc. Sau đó, Quỹ Trăng Khuyết đã chuyển cụ T. đến cơ sở chăm sóc khác trong hệ thống của mình.



Ngày 24-5-2023, Công an quận 12 đã vào cuộc và nhanh chóng thu thập chứng cứ, tài liệu, hồ sơ liên quan vụ hành hạ này. Đến ngày 10-6-2023, Công an quận 12 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Huỳnh Văn Giỏi về tội "Hành hạ người khác".

Ông Giỏi đã thừa nhận hành vi đánh bà T. và một số cụ khác tại cơ sở quận 12 do Quỹ Trăng Khuyết quản lý. Ông Giỏi khai dù biết các cụ già yếu, cô đơn nhưng vẫn có hành vi chửi mắng, đánh đập.