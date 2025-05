Lời khai của Hoa hậu Thuỳ Tiên tại cơ quan điều tra

Tối 19/5, bộ Công an phát đi thông tin khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Đây là kết quả của vụ điều tra mở rộng liên quan đến "Kẹo kera".

Hoa hậu Thuỳ Tiên từng gọi sản phẩm này là "đưa con tinh thần", sau đó lên tiếng xin lỗi cho biết chỉ nhận thông tin từ nhà máy sản xuất. Theo như thông tin mới nhất được công bố, Thuỳ Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần. Cơ quan công an xác định, Công ty Chị Em Rọt bán được hơn 135 nghìn hộp kẹo Kera với tổng số tiền thu được gần 18 tỷ đồng, như vậy Thuỳ Tiên được trả tiền hoa hồng gần 7 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho biết Thuỳ Tiên biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo hồ sơ công bố, thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau củ Kera thì hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, không biết cụ thể Công ty cổ phần Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo.

Ngoài ra, vào tháng 2/2025, khi ồn ào một người tiêu dùng mang sản phẩm kẹo Kera đi kiểm nghiệm được lan truyền. Thuỳ Tiên đã có hành vi đề nghị ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông của công ty.

Thuỳ Tiên từng xin lỗi cho rằng chỉ nhận thông tin từ nhà máy

Sau khi ồn ào kẹo rau củ nổ ra, Thuỳ Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh từ 15/3 đến 15/5.theo quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk. Trước Thùy Tiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục - 2 nhân vật từng có mối quan hệ thân thiết, từng xuất hiện với Thuỳ Tiên trong các phiên livestrem về tội lừa dối khách hàng.

Hoa hậu Thùy Tiên từng bị phạt 25 triệu đồng từ quyết định của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) do vi phạm không thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình được tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Trong 2 tháng qua, Hoa hậu Thuỳ Tiên vẫn duy trì việc ở ẩn. Hoa hậu Hoà bình Quốc tế hoàn toàn im lặng, không xuất hiện công khai, không phát ngôn, không có bất kỳ cập nhật nào trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Trang Facebook cá nhân từng là nơi cập nhật dày đặc lịch trình hoạt động hiện ở trạng thái "khóa bảo vệ". Tài khoản Instagram gần 3 triệu người theo dõi cũng không có thêm bất kỳ hình ảnh hay story nào suốt từ giữa tháng 4 đến nay. Tính đến thời điểm hiện tại, các kênh MXH của Thùy Tiên đã "đóng băng" hơn 30 ngày.