Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải phóng, tối 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979, trú phường Thanh Liệt, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt Education chuẩn bị tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra tối 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà (đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội), với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Công ty bắt đầu bán vé từ ngày 11/10 bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dù biết rõ chương trình không đủ điều kiện để tổ chức, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo tiếp tục thông báo chương trình diễn ra theo kế hoạch, bán vé và thu tiền của khán giả.

Liên quan đến sự việc, báo Dân Trí cho biết, tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Thu Hà trước câu hỏi của điều tra viên, bà Hà cho biết: “Nhận thức về quá trình sản xuất thì đây là tâm huyết của tôi và toàn ekip tại Công ty Ngọc Việt. Chúng tôi đã làm chương trình này tận 6 tháng trời với rất nhiều công sức và tâm huyết, chờ đến ngày 28/12 để có kết quả cuối cùng. Một trong những quy trình sai lầm nhất của bản thân là không thực hiện được tiến độ thanh toán với ông giám đốc âm nhạc và không đạt được thỏa thuận 50% trước show như tôi đã làm và 50% sau show”, bà Hà khai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hà Nội.