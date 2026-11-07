Lời khai của gã xe ôm sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Tại cơ quan công an, tài xế xe ôm Liễu Văn Thị thừa nhận hành vi sàm sỡ phụ nữ giữa nơi công cộng.

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội ra lệnh tạm giữ đối với Liễu Văn Thị (49 tuổi, trú tại xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ) để làm rõ hành vi Làm nhục người khác.

Liễu Văn Thị là tài xế xe ôm có hành vi sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (số 78 đường Giải Phóng, phường Kim Liên) gây bức xúc dư luận. Nạn nhân là bà T. (65 tuổi, trú tại Ninh Bình).

Tại cơ quan công an, Thị khai nhận hành vi của mình và cho rằng ban đầu có mục đích trêu đùa.

Liễu Văn Thị tại cơ quan công an. (Ảnh: T.A.)

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 14h30 ngày 5/11, sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, bà T. đi bộ ra điểm chờ xe buýt gần cổng bệnh viện để đón xe.

Tại đây, bà T. gặp Thị cùng một số người đang đứng chờ khách. Thị quen biết người phụ nữ này từ trước nên hỏi bà T. đi đâu. Khi biết bà T. đang chờ xe buýt để đến Bến xe Giáp Bát, Thị đi đến phía sau, ôm người phụ nữ.

Hình ảnh Liễu Văn Thị có hành vi khiếm nhã với phụ nữ lớn tuổi trước cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Theo lời trình bày của nạn nhân và tài liệu xác minh, trong lúc ôm giữ, Thị dùng tay sàm sỡ bà T. Sau đó, nam tài xế buông bà T. để bà lên xe buýt.

Nạn nhân cho biết, việc bị sàm sỡ tại nơi công cộng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của bà. Bà T. có đơn đề nghị công an xử lý vụ việc theo quy định.

Hành vi của Thị bị người dân chứng kiến, quay video rồi đăng lên mạng xã hội. Đoạn video được nhiều tài khoản chia sẻ, khiến dư luận bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý.