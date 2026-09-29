Lời khai của "Dũng trọc Hà Đông", "Thật Mạnh", "Kiên trọc"

Phạm Tiến Mạnh tức "Thật Mạnh" khai các nội dung liên quan đến xã hội, giang hồ thường thu hút sự quan tâm, chú ý của khán giả nên mời thêm "Dũng trọc Hà Đông","Giang Rồng", "Kiên Trọc", là những người đã có lượng người theo dõi nhất định...đóng phim để tăng thêm lượt xem, thu nhập.

Ngày 28/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng (tức "Dũng trọc Hà Đông", SN 1968, trú phường Từ Liêm, Hà Nội), Phạm Tiến Mạnh (tức "Thật Mạnh", SN 1990, trú Hưng Yên) và 15 người khác về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Tại cơ quan công an, Phạm Tiến Mạnh hay "Thật Mạnh" khai các nội dung liên quan đến xã hội, giang hồ thường thu hút sự quan tâm, chú ý của khán giả. Vì vậy, Mạnh mời thêm "Dũng trọc Hà Đông", Nguyễn Văn Giang (tức "Giang Rồng"), Phạm Trung Kiên (tức "Kiên Trọc"), là những người đã có lượng người theo dõi nhất định. "Lượt xem nhiều hơn thì thu nhập sẽ nhiều hơn", Mạnh khai.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Dũng; Phạm Trung Kiên; Phạm Tiến Mạnh. Ảnh: CQCA

Trong khi đó, "Dũng trọc Hà Đông" khai được giao đóng vai băng nhóm, "đại ca giang hồ", chỉ đạo các đàn em. "Tôi chỉ nghĩ mình có lượng người theo dõi nhất định nên Mạnh nhờ để có nhiều người xem bộ phim hơn", bị can Dũng khai.

Còn "Kiên Trọc" khai được giao vai diễn dùng súng, bạo lực để giải quyết những mâu thuẫn. "Mục đích của tôi là được nổi tiếng", bị can Kiên nói.

Cơ quan chức năng xác định, "Thật Mạnh" và Nguyễn Ngọc Tuý (SN 1992, trú TP.Hà Nội) bàn bạc, thống nhất tạo tài khoản kênh "Đời TV" trên nền tảng mạng xã hội Youtube để sản xuất và đăng tải các đoạn phim ngắn (loại phim drama) có nội dung, hình ảnh mang tính bạo lực, sử dụng dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, khắc họa lối sống, hình tượng giang hồ… nhằm thu hút nhiều người đăng ký, theo dõi, câu view, câu like để được Youtube trả tiền.

Để sản xuất phim, Mạnh, Tuý tìm, thuê Bàn Văn Huấn (SN 1994, trú tỉnh Tuyên Quang), Vũ Duy Mẫn (SN 1991, trú tỉnh Ninh Bình), Lê Đình Quyền (SN 1990, trú TP.Hà Nội), Vũ Bá Đằng (SN 1994, trútỉnh Bắc Ninh) tham gia đạo diễn, quay các phân cảnh, chuẩn bị đạo cụ để sản xuất phim.

Ngoài ra, Mạnh tìm và bàn bạc với "Dũng trọc Hà Đông" (đối tượng giang hồ cộm cán nổi tiếng, được chú ý trên mạng xã hội), "Giang rồng", Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công, Nguyễn Hữu Huy (là những người họ hàng, thân quen, người thường xuyên đăng ký, theo dõi tài khoản "Đời TV" của Mạnh) tham gia đóng phim để cùng câu view, câu like, tăng tương tác của Kênh và tài khoản cá nhân của các đối tượng trên các nền tảng mạng xã hội để nhiều người biết đến và được nổi tiếng.

Phạm Tiến Mạnh và các đối tượng đã sản xuất nhiều bộ phim ngắn rồi đăng tải trên nền tảng Youtube, trong đó có 3 bộ phim: "Kẻ phản bội" dài 12 phút 15 giây; "Cuộc chơi sắp đặt" dài 12 phút 31 giây; "Phi vụ cuối cùng" dài 39 phút 37 giây. Nội dung và hình ảnh trong phim mang đậm màu sắc "xã hội đen" như sinh hoạt băng nhóm, sử dụng dao kiếm, súng ống để thanh toán, cổ suý bạo lực, tệ nạn xã hội… rồi đăng tải trên nền tảng Youtube có hàng triệu lượt xem, tương tác.

Việc đăng tải, lan truyền rộng rãi 3 bộ phim này trên mạng xã hội Youtube với hàng triệu người đăng ký, theo dõi, bình luận và chia sẻ đã gây ra nhận thức lệch lạc cho người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và hoàn thiện nhận thức pháp luật.

Từ đó làm gia tăng xu hướng coi bạo lực là cách thức giải quyết mâu thuẫn và thúc đẩy hiện tượng "bắt chước, làm theo" như sự hình thành của băng nhóm tội phạm trong video, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của các cơ quan, tổ chức.