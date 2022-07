Lời khai của đối tượng "giúp" bạn bắt cóc cháu ruột ở TP Thủ Đức

Ngày 10-7, Phòng CSHS Công an TP HCM đang tạm giữ hình sự Vũ Quốc Sơn (SN 2000, ngụ phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi bắt cóc tống tiền.

Tại công an, Sơn khai khoảng 19 giờ ngày 8-7, Trần Ngọc Kim Trang chở cháu của mình là L.X.B.N. (SN 2016) đi chơi rồi đến gặp Sơn. Sau đó, Trang thuê Sơn dàn cảnh "bắt cóc" cháu N..

Đến 21 giờ cùng ngày, bà T.L. (ngụ phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức; mẹ Trang và là bà nội của cháu N.) nhận được điện thoại của Sơn yêu cầu phải đưa 200 triệu đồng nếu không "sẽ không gặp lại được cháu nội".



Khi nghe cuộc gọi, bà L. hoảng sợ trình báo công an. Công an TP Thủ Đức vào cuộc xác minh và báo cáo vụ việc lên Ban Giám đốc Công an TP HCM. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương truy xét, giải cứu nạn nhân.

Đến 12 giờ ngày 9-7, công an đưa Vũ Quốc Sơn về làm việc. Vũ Quốc Sơn thừa nhận được Trần Ngọc Kim Trang thuê dàn cảnh vụ bắt cóc để chiếm đoạt tài sản của mẹ ruột là bà L.