Lời khai của Đoàn Mai Khanh - Nghịch tử giết mẹ ruột, mang xác ra sông phi tang

Vào lúc 22 giờ 00 ngày 31/12/2024, Công an xã Đại Thắng, Đại Lộc nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có phát hiện một người thanh niên kéo 01 (một) vật thể giống cơ thể người được che đậy bằng tấm mền đến đoạn đường phía trước khu vực chợ Phú Thuận thuộc thôn Thuận Hòa, Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam.

Công an xã Đại Thắng lập tức đến hiện trường xác minh nội dung tin báo, xác định người thanh niên trong nội dung tin báo trên là Đoàn Mai Khanh (sinh năm 1995, Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam) và vật thể trên là thi thể bà Mai Thị Bích Hoa (sinh năm: 1970, trú Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam) là mẹ ruột của Đoàn Mai Khanh.

Chân dung đối tượng Khanh. Ảnh: CA Quảng Nam

Sau khi xác minh tin báo, Công an xã Đại Thắng báo cáo Lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc để chỉ đạo Cơ quan CSĐT phối hợp với Công an xã Đại Thắng triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường và mời đối tượng về trụ sở để làm việc.

Qua làm việc, Khanh khai nhận hành vi dùng dao đâm chết bà Hoa rồi chờ đến tối để kéo thi thể bà Hoa ra vứt xuống sông, trong lúc thực hiện hành vi thì bị phát hiện nên để thi thể bà Hoa lại trên đường.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CA Quảng Nam

Sau đó, Lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đồng thời báo cáo Lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh để phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.