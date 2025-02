Lời khai của Chủ tịch Hội nông dân xã cướp tài sản nhà Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, hé lộ vụ án 6 năm trước

Ngày 13/2, Công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt được đối tượng Đỗ Tuấn Anh, 47 tuổi (xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) - nghi phạm dùng súng và dao khống chế chị P.T.T.T, sinh năm: 1996, cư trú tại tổ 2, khu phố 2, phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành (là người giúp việc nhà) tại căn nhà ở tổ 2, khu phố 2, phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Chân dung đối tượng Đỗ Tuấn Anh. Ảnh: CA thị xã Chơn Thành

Đáng chú ý, ngôi nhà bị đột nhập là của Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước, tại phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành. Còn Đỗ Tuấn Anh hiện là Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, và từng giữ chức Trưởng Công an xã Lộc Thái.

Đỗ Tuấn Anh khai nhận do vay tiền của nhiều người nhưng không còn khả năng trả nợ nên liều lĩnh đi cướp tài sản. Để che giấu hành tung của mình, Đỗ Tuấn Anh âm thầm chuẩn bị hung khí và đi khảo sát kỹ địa điểm trước khi ra tay cướp.

Hung khí của Đỗ Tuấn Anh bị thu giữ gồm có: 01 súng ổ xoay (kiểu dáng Rulo), 7 viên đạn (5 viên trong ổ xoay và 2 viên trong giỏ), 1 bình xịt hơi cay, 3 khóa số 8, 1 súng bắn điện, 1 con dao, 1 đoạn dây dù và 01 cuộn băng keo.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CA thị xã Chơn Thành

Đối tượng cũng khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 1 vụ cướp tài sản vào ngày 24/12/2019, tại nhà bà A.T (khi đó là Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh), tại khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài cũng bằng thủ đoạn đột nhập vào nhà và dùng vũ khí uy hiếp, khống chế, trói chủ nhà và tài xế rồi chiếm đoạt tiền và nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện, Công an thị xã Chơn Thành đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Tuấn Anh, đồng thời phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục xác minh, làm rõ.