Lời khai của bảo vệ ngân hàng dùng dây xích đánh đồng nghiệp bất tỉnh

Đinh Văn Luyến giải thích, do xe hết xăng nên đến trễ và nói đã có gọi điện thoại báo cho tổ trưởng tổ bảo vệ. Tuy nhiên, sau đó Luyến và anh N. tiếp tục cự cãi, Luyến dùng dây xích đánh anh N. chấn thương nặng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Luyến (SN 1981, ngụ xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra liên quan việc đánh đồng nghiệp bất tỉnh tại trụ sở chi nhánh ngân hàng trên địa bàn.

Công an thi hành quyết định đối với Đinh Văn Luyến.

Tại cơ quan công an, Đinh Văn Luyến khai nhận, tối 16/8, đi xe máy đến trụ sở ngân hàng để nhận ca trực đêm. Tuy nhiên, Luyến đến trễ khoảng 20 phút so với giờ giao ca, nên bị đồng nghiệp là anh T.T.N (SN 1977, ngụ phường Phước Hậu, Vĩnh Long) cằn nhằn.

Luyến giải thích do xe hết xăng nên đến trễ và đã có gọi điện thoại báo cho tổ trưởng tổ bảo vệ, dù vậy anh N. vẫn tiếp tục nói nên hai người cự cãi. Tiếp đó, Luyến dùng tay trái đánh vào mặt anh N. còn tay phải cầm sợi dây xích sắt (loại để khóa xe) đánh vào đầu nạn nhân.

Dù vậy, sau đó cả 2 vẫn tiếp tục tranh cãi, Luyến tiếp tục cầm sợi dây xích đánh trúng vùng đầu và sau gáy anh N., khiến nạn nhân bất tỉnh. Anh N. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Sau khi gây án, Luyến đã đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi.