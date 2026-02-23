Ngày 23-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ vụ việc người đàn ông đánh bạn gái đến tử vong.

Lê Hữu Nghị bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người

Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Hữu Nghị (SN 1987; ngụ xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) khai nhận khoảng 23 giờ ngày 21-2, Nghị đến nhà trọ của chị Nguyễn Thị Ngọc Ch. (SN 1993) tại xã Hòa Thịnh chơi.

Tại đây, hai người cùng nhau nấu ăn được khoảng 45 phút thì phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã, xô xát. Nghị túm tóc chị Ch. giật ngược rồi dùng tay, chân đánh nạn nhân.

Sau khi chị Ch. ngã xuống giường, Nghị ra ngoài hút thuốc lá. Khoảng 10 phút sau, không nghe tiếng chị Ch. kêu la nữa, Nghị vào phòng và thấy bạn gái nằm bất động, mặt sưng nề.

Nghị liền xuống bếp luộc trứng gà và lấy khăn nóng để chườm vết sưng trên mặt chị Ch.

Thấy bạn gái không có tiến triển, Nghị gọi người trong xóm đến hỗ trợ rồi điện thoại cho người thân của chị Ch. đưa nạn nhân tới Trung tâm Y tế Tây Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cấp cứu.

Tuy nhiên, các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong ngoại viện.

Rạng sáng cùng ngày, Lê Hữu Nghị đã đến Công an xã Hòa Mỹ đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hữu Nghị để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.