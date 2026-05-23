Lời kể từ chủ đại lý vé số nơi nam thanh niên mua giúp cụ già 8 tờ và trúng độc đắc 16 tỉ đồng

Nguyễn Tiến
|

Chỉ với 80.000 đồng mua vé số ủng hộ người bán dạo, nam thanh niên bất ngờ trúng 8 giải đặc biệt trị giá 16 tỉ đồng.

Chiều 23-5, trao đổi với Báo Người Lao Động, chị Đoàn Thùy Dương, chủ một đại lý vé số ở phường Thủ Dầu Một (TPHCM), xác nhận vừa đổi thưởng cho nam thanh niên nói trên.

Mua giúp cụ già 8 tờ vé số, thanh niên trúng độc đắc 16 tỉ đồng - Ảnh 1.

Mua vé số vì thương người bán dạo, thanh niên trúng liền 8 giải đặc biệt. Ảnh: Đại lý vé số

Theo chị Dương, vào chiều 22-5, nam thanh niên đi uống sữa tại khu vực Ngã Sáu thì gặp một người lớn tuổi đang bán những tờ vé số cuối cùng trong đêm. Trong túi lúc đó chỉ còn khoảng 80.000 đồng, anh đã quyết định mua hết 8 tờ để ủng hộ.

Không ngờ, cả 8 tờ vé số đều trúng giải đặc biệt mang dãy số 576339 trong kỳ quay số cùng ngày. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 16 tỉ đồng trước thuế.

"Bạn ấy còn rất trẻ. Sáng tới đổi thưởng mà vẫn run, hỏi đi hỏi lại nhiều lần xem có thật sự trúng hay không" – chị Dương kể.

Theo chủ đại lý, nam thanh niên vẫn chưa hết bàng hoàng khi kiểm tra lại dãy số trúng thưởng. Việc bất ngờ đổi đời chỉ sau một đêm khiến nhiều người xung quanh cũng không khỏi ngạc nhiên.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự thích thú và để lại hàng trăm bình luận hài hước như: "80.000 đồng đổi lấy 16 tỉ đồng", "uống sữa xong đổi đời", hay "mua vì thương người bán rồi trời thương lại".

Không ít người cho biết câu chuyện khiến họ nhớ đến những lần mua vé số chỉ vì muốn giúp đỡ người bán dạo, nhưng lại mang đến những điều may mắn bất ngờ.

