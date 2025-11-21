Trận lũ quá kinh hoàng

Vừa thoát ra khỏi vùng lũ tại phường Tây Nha Trang , anh Xuân Lê vẫn chưa hết bàng hoàng bởi trận lụt kinh hoàng mà như lời anh là “không thể tưởng tượng nổi”.

Bị mắc kẹt từ hôm 17/11 đến nay, hai vợ chồng anh Lê cùng 2 con nhỏ phải vật lộn từng ngày trong tình trạng bị nước lũ cô lập, thiếu điện, thiếu thực phẩm, điện thoại mất sóng.

Sáng nay, khi nước bắt đầu rút dần, anh Lê liều mình bơi đến khu vực an toàn để cầu cứu, tìm kiếm sự hỗ trợ cho vợ con vẫn còn mắc kẹt trong căn nhà ngập sâu.

Người dân ngồi trên nóc nhà chờ cứu hộ.

Căn nhà 2 tầng của anh Lê nằm trong con hẻm ở phường Vĩnh Thạnh cũ. Đường vào ngoằn nghèo, cách sông Cái Nha Trang không xa. Hầu như năm nào, khi nghe thông báo lũ thượng nguồn sắp về là dân trong xóm đều kê cao đồ đạc, cất giữ các vật dụng quan trọng đến nơi an toàn. "Chúng tôi đã quá quen với lũ nên việc này rất bình thường", anh Lê nói.

Không riêng gì gia đình anh Lê, người dân khu vực ven sông Cái Nha Trang - vùng hạ du đều hiểu rằng, sinh sống ở đây đều phải đối mặt với những cơn lũ hàng năm. Nhẹ thì nước vào sân, nặng hơn thì nước vào trong nhà, lên đến quá mắt cá chân.

"Nhưng trận lũ năm nay quá kinh hoàng. Sinh sống ở đây hàng chục năm, tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Nước tràn khắp nơi. May là nhà tôi có 2 tầng nên cả gia đình dắt díu nhau lên tầng 2 trú ẩn. Các gia đình khác phải trèo lên nóc nhà thoát thân", anh Lê cho hay.

Khi nước bắt đầu rút, gia đình anh Nhất (ở phường Tây Nha Trang) xót xa trước cảnh tan hoang do lũ để lại. Đồ đạc, hàng hóa của gia đình anh đều bị bùn đất, nước làm hư hỏng.

Cửa hàng của gia đình anh Nhất tan hoang sau lũ.

Anh Nhất cho biết, vợ chồng anh mới mở cơ sở kinh doanh sơn cùng thiết bị gia dụng chưa lâu, bao nhiêu vốn liếng đều đổ vào cửa hàng hết.

"Giờ sau trận lũ, tôi thành người trắng tay, không biết phải sinh sống tiếp theo thế nào", anh nghẹn ngào nói.

14 người chết, số lượng có thể tăng thêm

Những ngày qua, tỉnh Khánh Hòa nói chung và phường Tây Nha Trang nói riêng gánh chịu đợt lũ lớn chưa từng thấy trong nhiều năm trở lại đây. Mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, gây ngập sâu trên diện rộng.

Chiến sĩ vùng 4 hải quân cứu hộ người dân trong lũ dữ.

Nước lũ cuốn trôi tài sản, làm ngập nhà cửa, khiến người dân phải sơ tán khẩn cấp trong đêm. Nhiều hộ dân phải leo lên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận, trong khi điện, nước và thông tin liên lạc bị gián đoạn tại nhiều nơi.

Hàng loạt tuyến đường trung tâm biến thành sông; nhiều khu dân cư rơi vào tình trạng cô lập.

Bộ đội, dân quân tự vệ, công an, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đã huy động hơn 15.000 cán bộ, chiến sĩ và 227 phương tiện tham gia cứu hộ. Hiện nay, các lực lượng đang tiếp tục cứu hộ, sơ tán người dân khỏi vùng bị ngập nặng.

Tại buổi làm việc vào tối qua (20/11) giữa các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và các bộ ngành trung ương, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là phải tiếp cận được tất cả khu dân cư đang bị cô lập, đặc biệt là các vùng ngập sâu, vùng xung yếu, không để người dân phải leo lên nóc nhà kêu cứu. Tại các điểm đã sơ tán người dân đến nơi an toàn, phải bảo đảm ngay lương thực, nước sạch, không để người dân bị đói, khát.

Người dân vùng lũ ở phường Tây Nha Trang tại nơi tránh trú.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ trong những ngày qua sơ bộ có 14 người chết, 1 người mất tích, bị thương 20 người. Hiện nay khả năng số người chết, mất tích và bị thương có thể tăng cao do nhiều khu vực miền núi, vùng trũng thấp bị ngập sâu, chia cắt, mất thông tin liên lạc nên thông tin về tình hình thiệt hại về số người chết, mất tích và bị thương chưa được báo cáo, cung cấp đầy đủ, chính xác.