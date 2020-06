Lời kể cay đắng vụ con dâu chở mẹ già về bỏ ở căn nhà cũ nát bỏ hoang nhiều năm

Sau khi bị con dâu, cháu nội chở đến bỏ ở căn nhà cũ nhiều năm không có người ở của gia đình, cụ bà Tiêu Thị An (78 tuổi) đang được ông Dương Văn Lây (cháu gọi bà An bằng dì - trú tại ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) đón về chăm sóc.

Ông Lây kể trên Thanh niên online hôm 20/6, sức khỏe của bà An hiện yếu hơn trước, không ăn được cháo. Bác sĩ tới khám cho biết bà bị bệnh đường ruột rất nặng, cộng với nhiều bệnh của người già nên ông rất lo cho sức khỏe của người dì.

Theo lời ông Lây, sau 4 ngày ông đón dì An về chăm sóc, thì 2 con trai ruột và các cháu của dì không thấy ai gọi điện thoại hỏi han. Ông gọi điện báo nhưng không ai nghe máy.

Về căn nguyên việc bà An bị con dâu chở bỏ ở căn nhà bỏ hoang của gia đình, ông Lây kể với PV Thanh niên: "Dì tôi có 4 người con trai, người con trai đầu mất cách nay hơn năm.

Trước đây, dì tôi ở với người con thứ tư. Sau đó, người con thứ tư chở dì đến nhà người thứ hai ở Bình Dương gửi nuôi, nói sẽ quay lại đón. Nhưng không đến đón, nên người dâu thứ hai chở dì tôi về Giá Rai (Bạc Liêu) giao cho hai người con của dì ở đây. Hai người này, từ chối không nhận, nên người con dâu chở về lại bỏ dì ở nhà cũ".

Người đàn ông này bày tỏ, việc con cháu nhẫn tâm với bà An là chuyện của họ, với trách nhiệm của mình, ông sẽ cố gắng lo cho bà. "Có thể cuộc sống quá khó khăn ở đất khách quê người, dì lại bệnh nặng, trong lúc túng quẫn họ chở dì tôi về nhà cũ của dì như thế", Thanh niên dẫn lời ông Dương Văn Lây.

Cũng theo nguồn trên, hoàn cảnh của ông Lây hiện cũng rất éo le, khi vợ bị bệnh, đi lại phải có người dìu. Gia đình ông cũng khó khăn về kinh tế, giờ mỗi ngày phải mất vài trăm ngàn đồng để lo thuốc thang, tã cho bà cụ An.

Đại diện ấp Xóm Tắc chia sẻ trên báo Đất Việt, nhà ông Lây trong diện khó khăn, con cái phải đi làm thuê ở xa, ngôi nhà gia đình ông Lây đang ở chưa có sổ đỏ. Hiện tại ông Lây phải chăm sóc thêm bà An nữa sẽ khiến gia đình thêm khó khăn.



"Dẫu biết là thế nhưng cũng không còn cách nào khác bởi bà An chỉ còn có một người con trai khỏe mạnh đang đi làm thuê ở nơi xa, 2 người con trai còn lại thì đang ốm nặng", nguồn trên dẫn lời đại diện ấp Xóm Tắc.

Cũng theo vị này, người con dâu thứ 2 và cháu nội đã chở bà cụ An tới bỏ ở ngôi nhà cũ bỏ hoang. Cô con dâu này cũng đi làm ăn xa, ít khi có mặt ở địa phương. "Hoàn cảnh của bà An khó khăn nên sau khi ông Lây đưa bà này về nuôi dưỡng, hàng xóm chúng tôi cũng đến thăm hỏi thường xuyên. Hôm trước tôi có sang nhà ông Lây thì thấy sức khỏe của bà An cũng yếu đi nhiều. Bà bị đãng trí, khó khăn chồng chất khó khăn", vị này thông tin.

Ông Nguyễn Phương Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi nói trên Dân Việt, ông sẽ chỉ đạo công an huyện kết hợp cùng UBND xã Tân Thuận làm rõ hành vi của người con dâu bà cụ An. Huyện cũng chỉ đạo UBND xã Tân Thuận nhanh chóng làm các thủ tục nuôi dưỡng cộng đồng cho bà An.



Giới chức huyện đã cử đoàn công tác của Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội đến gia đình ông Lây thăm hỏi cụ An và trao một số tiền hỗ trợ ông Lây chăm sóc bà.

Trước đó, theo tờ Thanh niên, tình trạng của cụ An lúc bị bỏ ở ngôi nhà không người ở rất yếu, không tự vận động hay sinh hoạt cá nhân được, không nói chuyện được rõ ràng, tay chân cụ bị sưng. Căn nhà mà cụ An bị bỏ là căn nhà cũ trước đây của gia đình, do nhiều năm không có người ở nên xuống cấp trầm trọng.

Khi ông Lây nghe tin đến nơi thì thấy bà cụ nằm dưới nền đất. Cụ bà đã phải nằm ở căn nhà hoang đó trong 1 đêm, bị muỗi cắn đỏ người.

