'Lợi ích kép' của việc bắn đạn dẫn đường Krasnopol từ pháo tự hành Msta-S

Đạn pháo dẫn đường Krasnopol cùng với pháo tự hành Msta-S đang trở thành "cặp đôi hoàn hảo" của Lục quân Nga.

Theo thông cáo báo chí của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, việc sử dụng đạn pháo dẫn đường Krasnopol cho các kíp chiến đấu pháo tự hành Msta-S mang lại lợi ích kinh tế kép, vì nó giảm cả lượng đạn dược tiêu thụ và độ mài mòn nòng pháo.

"Khi đánh giá vũ khí, điều quan trọng là phải xem xét không chỉ chi phí mỗi phát bắn mà còn cả vòng đời của sản phẩm. Độ chính xác cao của pháo tự hành Msta-S, đặc biệt khi sử dụng với đạn thông minh Krasnopol sẽ mang lại lợi ích kinh tế kép", Rostec nhấn mạnh.

Các chuyên gia giải thích lợi ích đầu tiên đó là giảm lượng đạn tiêu thụ cho mỗi mục tiêu, trong khi lợi ích thứ hai là kéo dài tuổi thọ của nòng pháo, khung gầm và các thiết bị điện tử của hệ thống.

Đạn Krasnopol-M2 cỡ 152mm thế hệ mới, do Công ty Hệ thống có độ chính xác cao (thành viên Tập đoàn Rostec) phát triển được Nga quảng cáo là vượt trội hơn các loại đạn tương đương của phương Tây về độ chính xác.

Việc sử dụng Krasnopol-M2 giúp tăng tốc độ từ khi xác định mục tiêu đến khi rút lui khỏi vị trí. Nhờ khả năng cơ động và tính tự động hóa cao của pháo tự hành bánh xích 2S19 Msta-S, kíp lái có thể hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu trong vòng 2 đến 3 phút.

Những quả đạn nói trên biến các hệ thống pháo binh từ vũ khí trấn áp diện rộng thành phương tiện tung đòn tấn công chính xác. "Cặp bài trùng" Krasnopol và Msta-S đặc biệt hữu ích trong hỏa lực phản pháo, nhắm vào các xe bọc thép, trung tâm điều khiển máy bay không người lái và sở chỉ huy của đối phương.

Nạp đạn pháo dẫn đường Krasnopol vào pháo tự hành 2S19 Msta-S.

Một thông tin rất đáng chú ý đó là theo báo Vzglyad, dựa trên kết quả từ chiến trường, binh sĩ Nga đã thông báo bắn trúng hàng nghìn mục tiêu bằng đạn pháo Krasnopol-M2 trong khu vực diễn ra Chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hiện Nga còn chế tạo cả phiên bản Krasnopol đặc biệt với cỡ nòng 155mm phục vụ xuất khẩu, khi hiện tại phần lớn pháo binh thế giới đều đi theo kích cỡ chuẩn NATO.