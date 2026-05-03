HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lợi dụng nghỉ lễ để vận chuyển lượng lớn ma tuý qua biên giới

Hoàng Nam |

Công an xã Tân Lập cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn miền núi, lực lượng liên ngành tại xã Tân Lập (tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp, lên tới 16.000 viên.

Khoảng 17 giờ 55 phút ngày 1/5/2026, Công an xã Tân Lập chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị và Đội Kiểm soát hải quan - Chi cục Hải quan khu vực IX tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn.

Lợi dụng nghỉ lễ , bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một nam đối tượng điều khiển xe máy Honda Wave Alpha màu trắng, mang biển kiểm soát 74AH-027.99, di chuyển từ khu vực trang trại trồng cây của ông Từ Dũng (thôn Tân Tiến, xã Tân Lập) ra hướng Quốc lộ 9 với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế đối tượng để kiểm tra và phát hiện tại giá để đồ phía trước xe có một bao ni lông bạt nhiều màu sắc. Bên trong chứa 16.000 viên nén màu hồng và xanh, nghi là ma túy tổng hợp. Danh tính đối tượng được xác định là Hồ Văn B. (SN 2001, trú tại bản Cồn, xã Tân Lập).

Qua đấu tranh nhanh, bước đầu đối tượng khai nhận số ma túy trên được mua từ Lào , đưa về Việt Nam để cất giấu, chia nhỏ bán kiếm lời và sử dụng.

Toàn bộ tang vật, phương tiện cùng đối tượng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Lợi dụng nghỉ lễ , bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới tại Quảng Trị - Ảnh 2.

Tang vật của vụ án.

Theo Công an xã Tân Lập, dù trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng vẫn duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Ra quyết định khởi tố bác sĩ khoa cấp cứu Đặng Việt Phong và hàng chục người khác
Tags

Công an xã Tân Lập

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Trị

Chi cục Hải quan khu vực IX

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

01:28
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại