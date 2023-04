Lời đề nghị của cô hàng xóm khiến vợ chồng tôi mâu thuẫn cãi vã

Đầu năm nay, vợ chồng tôi chuyển đến 1 khu trọ rất an ninh, thoáng mát, hàng xóm lại thân thiện đáng yêu. Chúng tôi là dân tỉnh lẻ, từng đi thuê trọ nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hài lòng đến vậy.

Sát phòng tôi là phòng của một cô hàng xóm lớn tuổi cùng con gái và cháu nhỏ 9 tháng tuổi. Ngày đầu tiên đến trọ, vợ chồng tôi đem quà đi tặng từng phòng nhằm tạo cảm tình với mọi người, còn tiện nhờ vả về sau. Cô Lê, hàng xóm sát vách phòng tôi, nhiệt tình mời chúng tôi vào nhà ăn cơm. Trong bữa ăn, cô ấy kể về cuộc sống 3 người đầy vất vả. Hóa ra, con gái cô ấy làm công nhân, yêu đương rồi có thai nhưng không được cưới hỏi. Người đàn ông kia cũng không nhận con. Thương con thương cháu, cô ấy lặn lội từ quê đến ở trọ cùng để trông cháu cho con gái đi làm.

Gần đây, tôi cũng nhờ cô Lê nhiều lắm. Tôi đang có bầu , không đi làm được nên ở nhà nhận đồ về may vá kiếm thêm tiền ăn uống. Mỗi sáng, cô hàng xóm đều hỏi tôi có cần mua gì không, cô ấy đi chợ rồi sẵn tiện mua hộ giúp tôi một thể. Tối nào chồng tôi tăng ca, cô ấy sẽ nấu ăn, đem qua cho tôi một phần luôn. Sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của cô Lê càng giúp tôi có thêm năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Nhưng hôm qua, cô ấy bế cháu sang phòng tôi chơi rồi khẩn khoản nhờ vả tôi một chuyện. Cô ấy nói tôi có thể ngưng may vá từ lúc 5 giờ chiều không? Tôi tỏ ra ngạc nhiên thì cô Lê ngậm ngùi nói cô ấy cũng đắn đo lắm mới nói ra yêu cầu này. Bởi con gái cô ấy đi làm mệt mỏi, tối về nghỉ ngơi nhưng lúc nào cũng nghe tiếng máy may kêu to từ phòng tôi nên không thể ngủ được. Mà có khi, tôi nhận nhiều hàng, may vá cả đêm nên phòng cô ấy cũng mất ngủ theo. Con gái cô bực mình lắm, định sang nói phải trái nhưng cô ấy cản lại rồi bây giờ lựa lời với tôi.

Tôi cũng biết là máy may nhà mình kêu to vì nó đã cũ kĩ rồi nhưng không ngờ là lại làm ảnh hưởng đến nhà hàng xóm như vậy. Tối đó, chồng bảo tôi nên làm theo lời cô Lê nhưng tôi không muốn. Bởi thường thì buổi chiều, tôi nhận nhiều hàng nhất và tối phải tranh thủ may xong để hôm sau trả đơn cho người ta. Nếu nghỉ sớm thì tôi sẽ làm rất ít, khi đó với mức tiền lương của chồng thì chỉ đủ chi tiêu, tiền đâu tiết kiệm sinh con?

Vì chuyện này mà vợ chồng tôi mâu thuẫn với nhau. Chồng tôi bảo tôi tham tiền, không biết quý trọng tình cảm hàng xóm và nếu cãi cọ xảy ra thì tôi tự chịu trách nhiệm. Thái độ của chồng làm tôi buồn lòng, hụt hẫng vì anh không hiểu vợ, còn cố tình bênh người ngoài. Nhưng tôi chỉ có thể nghỉ may từ 10h đêm thôi, còn từ 5h chiều vẫn phải cố mà làm để kiếm thêm. Tôi nên nói như thế nào để hàng xóm cũng thông cảm lại cho mình?