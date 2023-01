Lời chúc năm mới bằng tiếng Anh ngắn gọn, ý nghĩa tặng bạn bè và người ấy

Năm mới là dịp để chúng ta gửi tặng những lời tri ân, lời chúc tốt đẹp đến người thân, bạn bè của mình.

Dưới đây sẽ là những lời chúc Tết Dương lịch bằng tiếng Anh 2023 ngắn gọn và ý nghĩa:

Ảnh minh họa.

Lời chúc dành tặng bạn bè, đồng nghiệp

Everything starts a new with the New Year coming. May your new year be filled with the happiest things and your days with the brightest promise.

Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Chúc bạn năm mới đầy hạnh phúc, những tháng đầy triển vọng và hạnh phúc nhất.

Life is the happiest moments, and luck is the greatest favors this year. Wish you Happy new year.

Cuộc sống là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, và may mắn là ân huệ lớn nhất trong năm nay. Chúc bạn năm mới hạnh phúc.

I wish you scatter happiness all 365 days and get the same in return, as well throughout this New Year, wish you a Happy New Year.

Tôi muốn bạn hạnh phúc trong 365 ngày, và sự tốt lành trong suốt năm mới này, chúc bạn năm mới vui vẻ.

In this New Year, I wish you achieve all your goals in life. And get success at every step of life, enjoy a wonderful 2023.

Nhân dịp năm mới, tôi chúc bạn sẽ đạt được những mục tiêu trong cuộc sống và luôn thành công trong mọi bước đi của cuộc sống, tận hưởng năm 2023 thật tuyệt vời.

Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have much happiness and luck in the year to come.

Chúc bạn một năm mới với niềm hy vọng bạn sẽ gặp nhiều hạnh phúc và may mắn trong năm tới này.

A new year is like a blank book, and the pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.

Năm mới là một quyển sách trống và chiếc bút nằm trong đôi tay bạn. Đây là cơ hội để bạn viết nên câu chuyện đẹp của riêng mình. Chúc mừng năm mới.

I wish that all your wishes are fulfilled this year… Happy new year.

Chúc bạn một năm mới đạt được tất cả những ước mơ của mình… Chúc mừng năm mới.

I am fortunate to have friends who bring so much joy to this life. I can’t imagine what it would be like without you cheering me on. Have a great New Year’s celebration.

Tôi thật may mắn khi có những người bạn mang nhiều niềm vui tới cuộc sống này. Tôi không thể tưởng tượng được mọi thứ sẽ thế nào nếu không có bạn cổ vũ. Chúc bạn một kỳ nghỉ lễ năm mới tuyệt vời.

Happy New Year wishes to my dearest friend. All I treasure is our friendship and wish you find the coming year as wonderful as our friendship.

Chúc mừng năm mới người bạn thân thương nhất của tôi. Tôi luôn trân trọng tình bạn của chúng ta và hy vọng bạn sẽ có năm mới tuyệt vời như tình bạn của chúng ta.

Nothing can weaken our friendship. The more years we spend together, the stronger our friendship will become. Happy new year 2023!

Không có gì có thể làm phai mờ tình bạn của chúng ta. Chúng ta càng dành nhiều năm bên nhau, tình bạn của chúng ta sẽ càng vững bền. Chúc mừng năm mới 2023.

Ảnh minh họa.

Lời chúc mừng dành tặng người yêu

Another year we are celebrating Tet together again. I wish you happiness with our love. Love you.

Lại một năm nữa chúng ta đón tết cùng nhau. Chúc em luôn hạnh phúc với tình yêu của chúng ta. Yêu em!

The new year comes, it will help me send you sweet kisses, warm hugs and thousand loving wishes.

Năm mới đến sẽ giúp anh gửi đến em những chiếc hôn ngọt ngào những cái ôm ấm áp và hàng ngàn lời chúc yêu thương.

You are the most beautiful girl I have ever met. I feel so lucky to have you with me. Wish my honey a wonderful new year.

Em là cô gái xinh đẹp nhất anh từng gặp. Anh thật hạnh phúc khi có em ở bên. Chúc em yêu của anh một năm mới tuyệt vời.

Thank you for being such an important part of our life. Let’s make 2023 the best year ever. Happy New Year!

Cảm ơn em vì đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Hãy biến năm 2023 trở thành năm tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Chúc mừng năm mới!

Sending you the very best of wishes for the new year. May it be full of bright opportunities!

Gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới. Cầu mong năm mới của em tràn đầy những cơ hội tỏa sáng!

May the New year season fill our homes with joy, our hearts with love, and our life with laughter. Wishing for a very happy New Year.

Chúc cho một năm mới tràn ngập niềm vui trong ngôi nhà của chúng ta, tình yêu thương tràn ngập trong trái tim chúng ta và tiếng cười tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta. Chúc một năm mới thật nhiều niềm vui.

Even though this wonderful year has come to an end, I wish to spend many more years with you. Happy New Year, my sweetheart.

Mặc dù một năm đáng nhớ đã qua, anh ước có thể dành thêm thật nhiều năm nữa bên em. Chúc mừng năm mới em yêu.

I want to thank you for all the magical moments that you have given me. Your touch is like a happy pill for me. Wishing you a great year ahead!

Anh muốn cảm ơn em vì tất cả khoảnh khắc nhiệm màu chúng ta bên nhau. Được ở bên em là liều thuốc hạnh phúc đối với anh. Chúc em một năm mới tuyệt vời.

Thank you for holding my hand tighter during the most vulnerable days of my life and making sure that I am doing okay. I love you and Happy New Year.

Cảm ơn em đã nắm chặt tay anh vào những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời và luôn đảm bảo rằng anh đang làm rất tốt. Anh yêu em và chúc mừng năm mới.

I am very happy that you can be with me this Tet holiday. I hope that the next Tet we can still be together like now.

Em rất vui vì Tết này có anh. Mong rằng năm sau chúng ta vẫn có thể bên nhau như hiện tại.